Briefe an die Redaktion: 30. Dezember 2019

Wehrpflicht blieb unerwähnt

21./22. Dezember: Warum sind alle gegen eine gute Idee? Annegret Kramp-Karrenbauer wagt einen Vorstoß für ein Pflichtjahr. Dieser Bürgerdienst wäre ein Segen fürs Land und Leserbrief vom 23. Dezember: Pflichtjahr auch für Rentner

Der Leserbrief vom 23. Dezember sollte nicht unwidersprochen bleiben. Dem Verfasser sind arge Wissenslücken unterlaufen, da er die Wehrpflicht bei jetzigen und kommenden Rentnern unerwähnt ließ. Sie lag zwischen 18 bis 12 Monaten – ersatzweise Zivildienst. Der eingeforderten sozialen Verantwortung, wurden die Rentnerinnen gerecht, indem sie Kinder, in der Regel mehrere, zur Welt gebracht haben, von der die Gesellschaft heute partizipiert und das ohne Kitas, mit wenigen zu der Zeit sehr teuren Kindergärten. Hatte man das Glück einen Platz zu bekommen, war der vollständig selbst zu tragen und das ohne Elterngeld oder nennenswertes Kindergeld (alle zwei Monate 100 DM). Die wenigen Kindergärten die es damals gab, hatten maximal fünf Stunden geöffnet. In aller Regel konnten Frauen in der Zeit nicht das Geld verdienen, was der Kindergarten kostete, so dass viele Frauen bis zum Beginn der Schulzeit zu Hause blieben. Konsequenz: niedrige Rente.

Gerd Patzwahl

Ein moderner Ablasszettel

24.-26. Dezember: Leitartikel: Verblassender Glaube. Zu Weihnachten schmückt sich ein Land christlich, das seine Traditionen langsam verliert

Eigentlich wollen Menschen immer an etwas glauben, das Blatt kann sich also noch wenden, wenn nur kirchliche Organisationen nicht so grobe Fehler machen würden. Missbrauchskandale gab es nicht nur bei katholischen Einrichtungen, sondern auch in evangelischen Schulen und Heimen. Der glanzlose Rückzug von Maria Jepsen ist z. B. von evangelischen Honoratioren recht still unter die Decke gekehrt worden. Aber noch mehr stört mich die undurchsichtige Verwendung der Kirchensteuer. Jedem Aktionär werden mit einem Geschäftsbericht einmal im Jahr Einnahmen und Ausgaben mitgeteilt, der Kirchensteuerzahler kennt weder Ein- noch Ausgaben oder gar Vermögen. Die Kirchensteuer hat sich in einen modernen Ablasszettel verwandelt; Martin Luther glaubte ihn abgeschafft zu haben. Wer weiß, ob überhaupt steuerrechtliche und handelsrechtliche Grundsätze eingehalten werden. Natürlich werden die Begriffe Kirchenasyl und Flüchtlingshilfe auch von vielen Gläubigen ungern gesehen, weil ihnen die Inkompetenz ihrer Bischöfe vertraut ist, denn einer zeitweiligen Hilfe folgen oft Jahrzehnte lange Folgekosten, und die gehen in der Regel zu Lasten der Ärmsten unseres Landes.

Siegfried Meyn

Spiritualität verloren

Der christliche Glaube verblasst, das ist folgerichtig. Wenn man die Bibel kritisch liest, dann bleibt vom christlichen Narrativ nicht viel übrig. Von den Autoren der Bibel hat keiner Jesus gekannt oder getroffen. Jesus ist eine Konstruktion der Kirche. Wenn man, so wie ich, an die Figur des Jesus nicht glaubt, bleibt von der ganzen christlichen Religion nichts übrig. Und selbst wenn man an die Bibel glauben sollte, was bringt einem das heute? Da war ein Mann vor sehr langer Zeit in einem sehr fernen Land einer anderen Kultur als hier, der hatte Ärger mit der römischen Besatzungsmacht und wurde hingerichtet. Wir haben heute ganz andere Probleme, von denen Jesus so gar nichts ahnte. Auferstehung, Befreiung von Sünden – unglaubwürdig. Herr Iken hat insofern recht, als das wir heutzutage unsere Verbindung zu uns selbst und zur Natur, ergo unsere Spiritualität verloren haben. Der neue moderne Glaube an die Naturwissenschaft hat uns diese ausgetrieben. Nun eiern wir haltlos umher, können aber die Spiritualität nicht für Geld kaufen, auch nicht im Internet bestellen.

Andreas Geiser, Hamburg

Hinweis auf Prof. Jentschke

17. Dezember: Die Teilchenjäger von Bahrenfeld

Ihren Bericht muss ich als ungenügend recherchiert bewerten. Sie bringen ein kleines Foto von der Unterzeichnung des offiziellen Gründungsvertrages im Hamburger Rathaus sowie einige nichtssagende Bilder des jetzigen physikalisch-technischen Tunnelausbaus garniert mit Fachausdrücken, die einem interessierten Laien gar nichts sagen können. Ich vermag aber erst recht nicht zu einzusehen, was das freundliche Lächeln eines beliebigen Desy-Physikers dort zu suchen hat, wo auch nur der kleinste Hinweis auf die Person des eigentlichen Initiators dieses geradezu fantastischen Forschungsvorhabens vollkommen fehlt. Es war Prof. Willibald Jentschke, der von der Hamburger Universität aus zuvor ein erstes Planungsteam aus mindestens acht Fachgebieten für das noch in den Anfängen befindliche Abenteuer Elementarteilchen-Physik zusammenstellte. So entstand in einer Art Goldgräberstimmung die wahre Pionierarbeit, nämlich der konkrete Plan für einen derartigen Elektronenbeschleuniger – genannt Desy. Die verfügbaren Mittel des physikalischen Instituts der Universität hätten seinerzeit aber nicht ansatzweise für die Realisierung eines derartigen Forschungsprojektes ausgereicht. Doch auch auf diesem Feld zeigte Prof. Jentschke sein ganzes Können und es gelang ihm, die Mittel nicht nur für den Bau, sondern auch für einen dauerhaften Betrieb der Anlage einzuwerben und sicherzustellen. Ohne ihn und sein Wirken wäre es bestimmt nicht zur Gründung am 18.12.1959 und somit auch nicht zu den weiteren „Jubeldaten“ gekommen.

Dr. Günther Bathow