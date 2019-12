Briefe an die Redaktion: 27. Dezember 2019

Positiv und ehrlich beleuchtet

24. - 26. Dezember: Verblassender Glaube. Zu Weihnachten schmückt sich ein Land christlich, das seine Traditionen langsam verliert

Danke für den Leitartikel! Ich freue mich darüber, dass unser christliches Erbe positiv und ehrlich beleuchtet wurde. Gerne mehr davon, auch wenn nicht Weihnachten ist.

Bente Opel

Wir wären alle ärmer...

Wie immer hat Matthias Iken auch dieses Mal seine Gedanken zum Verhalten einer Vielzahl der Menschen zur Religion, Kirche und Glauben differenziert auf den Punkt gebracht. Wir alle sollten uns wirklich fragen – bei einer (vielleicht) berechtigten Kritik an der Kirche und am Verhalten mancher ihrer Entscheidungsträger – wie unsere Welt aussähe ohne Religion und Kirche. Auf jeden Fall wären wir alle ärmer, nicht im Portemonnaie sondern im menschlichen Miteinander. Und darüber sollten wir tatsächlich alle einmal nachdenken.

Wolf Brake, Ammersbek

Nicht ohne Menschenrechte!

Herr Iken beklagt den „verblassenden Glauben“. Unsere Wissenschaftsgeschichte zeigt aber positiv, je mehr wir wissen, umso weniger müssen wir glauben. Der abnehmende Glaube ist auch keine „kulturelle Erosion“, sondern im Gegenteil das Ergebnis von Aufklärung und Zunahme von Erkenntnis. Schließlich ist die Konfessionsfreiheit die Befreiung des Menschen von vorgegebenen, überholten Vorstellungen religiöser, tradierter Institutionen. Wenn Herr Iken in der Weihnachtsgeschichte „die Geburtsstunde einer humanitären Religion“ sieht, ist darauf hinzuweisen, dass die Kirchen (und die meisten anderen Religionen) jahrelang die Menschenrechte und deren allgemeine Gültigkeit bekämpft haben. Die Welt kann sehr gut ohne religiöse Werte leben, aber nicht ohne Menschenrechte! Die Unterstellung, „als Atheist besser, moderner, vollkommener zu sein“, kann schon deshalb nicht stimmen, weil Atheisten gerade kein abgeschlossenes Weltbild haben wie die Religiösen. Für Atheisten sind die Abläufe der Evolution relevant und diese Zufallsentwicklungen sind logischerweise niemals vollkommen. Im Übrigen werden christliche Krankenhäuser und Sozialeinrichtungen vom Steuerzahler unterhalten.

Beate Rabe, Hamburg

Ungünstig: Monitor-Standorte

23. Dezember: Der Zug der Zukunft entsteht im Filmstudio. Das DT-6-Modell wurde in Babelsberg gebaut. Das Fahrzeug soll Ende der 2020er-Jahre auf der neuen Linie U 5 in Hamburg fahren

Es ist ein sehr interessanter Bericht, wie die neuen U-Bahn-Wagen auf der Linie U 5 innen aussehen sollen. Und aufgrund der Schilderung gewinnt man auch einen Eindruck, wobei leider nicht erkennbar ist, ob die Sitzbänke quer zur Fahrtrichtung, wie an den Wagenenden oder längs mit dem Rücken zum Fenster, ungünstig wegen der Erkennbarkeit der Haltestellen, eingebaut werden. Und in dem Zusammenhang fällt ein weiterer Missstand auf: Die Monitore, auf denen die Haltestellen angezeigt werden, sollen abgeschafft werden. Stattdessen sollen die Digitalanzeigen der Stationen über den Türen angebracht werden. Das geht gar nicht, denn dort können sie kaum erkannt werden. Derartige Anzeigen gehören grundsätzlich quer zur Fahrtrichtung an dem Wagenenden und in der Wagenmitte an der Decke angebracht! Ideal wäre dabei wenn vorausschauend, nicht nur die nächste, sondern die nächsten zwei oder drei Haltestellen angegeben werden, damit die vielen ortsunkundigen Fahrgäste nicht im letzten Moment merken, dass sie ja aussteigen müssen.

Gerhard Schultz

Wasser auf ihre Mühlen

21./22. Dezember: Musste Vahrenholt wegen Klimathesen gehen? Präsidium der Wildtier Stiftung trennt sich vom Alleinvorstand – der frühere Umweltsenator warnte mehrfach vor Klimahysterie

Es ist sehr zu begrüßen, dass Herr Vahrenholt seinen Vorstandsposten bei der Wildtier-Stiftung aufgrund seiner fragwürdigen Äußerungen zum Klimawandel („hysterische Diskussion“) verloren hat. Leider ist dies nur wieder eine vermutlich wenig beachtete Randnotiz. Seine widerlegbaren Äußerungen zum Klimawandel bleiben aber wohl noch lange in den Köpfen der zahlreichen unbelehrbaren Klimawandelleugner, für die das damalige Interview im Abendblatt nur willkommenes Wasser auf ihre Mühlen war. Dies gilt auch für den Lungenfacharzt Köhler, der mangels tieferer Sachkenntnis und Dank einer augenscheinlichen Nähe zur Autoindustrie unqualifizierte Berechnungen anstellte, deren Widerruf später keinen mehr interessierte. Ich beobachte, dass in dieser größten Krise der Menschheit ehemals verdiente ältere Herren eine gedankliche Rückwende in Richtung „Nichtstun“ und „Weiter so“ machen, die angesichts ihrer sonstigen Lebensleistung und Sachkompetenzen eigentlich unerklärlich ist. Einzig die Deutsche Umwelthilfe deckt unverdrossen Missstände zu Luftreinhaltung und Klima auf und gewinnt damit Prozesse, wobei sich ihr Geschäftsführer Resch bereits zahlreichen Bedrohungen ausgesetzt sieht.

Andreas Kirchner

Empfehlungen sind berechtigt

Als ehemaliger Mitarbeiter der Umweltbehörde Hamburg habe ich Prof. Vahrenholt als Staatsrat und Umweltsenator sehr schätzen gelernt. Dass das Präsidium der Wildtier Stiftung sich von ihm als Alleinvorstand getrennt hat, führe auch ich darauf zurück, dass seine Auffassung in der Klimadebatte nicht dem Mainstream entspricht. In einer Gesellschaft, die sich der Aufklärung verpflichtet fühlt, sollte es jedoch selbstverständlich sein, kritische Stimmen nicht zu unterdrücken. Allein ein Blick auf die reinen Zahlen der CO2-Emissionen zeigt, dass seine Empfehlung, sich nicht überstürzt von den fossilen Energieträgern zu lösen und unsere Natur nicht durch eine Vervielfachung von Windkraftanlagen zu zerstören, nicht unberechtigt ist. Die gesamte CO2-Emission der ganzen Welt wird mit 35.755 Millionen Tonnen CO2 angegeben. Deutschlands Beitrag zur globalen CO2-Emission ist gering und beträgt nur 2,2 Prozent. Sein Pkw-Park trägt rund 0,25 Prozent zur globalen CO2-Emission bei, seine Braunkohlenkraftwerke rund 0,42 Prozent, der von Deutschland ausgehende Flugverkehr rund 0,08 Prozent. Diese kleinen Beiträge zeigen, dass selbst eine vollständige Reduzierung der gesamten deutschen CO2-Emission keinen messbaren Einfluss auf die Erderwärmung hätte. Nur globale Anstrengungen könnten zum Erfolg führen.

Dr. Rainer Götz, Hamburg

Moralgeschwängerte Worte

23. Dezember: Kommentar: Die Christkinder auf Lesbos

Herr Dr. Dr. Prantl versucht hier das Weihnachtsfest zu nutzen, um mit moralgeschwängerten Worten alle die zu verdammen, die eine Aufnahme der Flüchtlingskinder von Lesbos ablehnen oder auch nur kritisch gegenüberstehen. Hat er einmal darüber nachgedacht, was

eine derartige Aktion für eine Sogwirkung hätte? Und warum werden die Eltern dieser Kinder nicht als „inhuman“ abgekanzelt, haben sie ihre Kinder doch in diese Lage gebracht? Wie man aus diversen Informationsquellen weiß, sind die wenigsten der besagten Flüchtlinge dort aus Kriegsgebieten, sondern aus anderen Ländern wie Pakistan und Afghanistan.

Dr. Kathrin Thiesen

Bravo, Herr Prantl

Karin Poniewaß

Über den Tellerrand schauen

Herr Prof. Dr. Herbert Prantl sollte einmal aus seinem Elfenbeinturm herauskommen und einigermaßen differenziert die Lage der Kinder auf Lesbos betrachten. Die EU hat aber auch gar nichts mit König Herodes zu tun. Es gibt und das weiß auch Gott, in vielen anderen Ländern Kinder, die in unsäglichen Umständen leben müssen. Herr Prantl sollte einmal über den Tellerrand nach Afrika, Südamerika und Asien schauen. Sind das schlechtere Kinder als die auf Lesbos?

Jürgen Bussau