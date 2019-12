Briefe an die Redaktion: 20. Dezember 2019

Danke, für den tollen Bericht

19. Dezember: 15 Millionen Euro für Hamburger Mühle Aurora. Mutterkonzern GoodMills investiert kräftig in Wilhelmsburg Kapazität auf 265.000 Tonnen. Bald sollen staubfreie Mehltüten aus der Hansestadt kommen

Mein Vater Adolf Greff war in der „Plange-Mühle“, also Diamantmehl, über 20 Jahre Betriebsleiter und somit haben meine Eltern und ich in unmittelbarer Nähe gewohnt. Ich war fünf Jahre alt als wir dort einzogen und ich habe immer die vielen Laster, die das Korn angeliefert haben, beobachtet. Ich konnte oft meinen Vater begleiten und sehen, wie die Walzenstühle, die Rutschen und das Abfüllen der Mehltüten erfolgte. Es war so spannend. Auch damals gab es schon einen Versuchsbäcker. Oft durften wir Butterkuchen, Brötchen usw. probieren. Bei der Flut wurde mein Vater mit dem Boot in die Mühle geholt. Was hat sich jetzt alles verändert. Vielen Dank für diesen tollen Bericht.

Susanne Heinemann

Schnell aufklären

18. Dezember: Razzia bei Hamburger Pharmafirma: Millionenbetrug mit Krebs-Mitteln?

Leider ist beim allgemeinen Verfall der guten Sitten in unserer Gesellschaft der Verdacht schon sehr naheliegend, dass bei den riesigen Summen, um die es bei Krebsmitteln geht und bei der steigenden Zahl der Patienten, manche Beteiligte im Kreislauf zwischen Pharmafirmen, Apotheken, Behandlungszentren und Ärzten der Versuchung des Geldes nicht widerstehen konnten. Der normale Kassenpatient, der die Rechnungen nicht zu sehen bekommt, hat kaum eine Vorstellung davon, wie viel Geld eine Standard-Chemobehandlung die Gemeinschaft der Versicherten kostet. Privat Versicherte bekommen zum Beispiel für eine einzige Teildosis (sechs mg Lonquex) eine Rechnung über 1653,43 Euro. Und das ist nur ein kleiner Bruchteil der Gesamtkosten. So ist eine riesige Gelddruckmaschine um die Krebspatienten herum entstanden. Können in einem Umfeld solcher Gier die Krebspatienten noch sicher sein, dass ihre Behandlung streng nach den Maßstäben der medizinischen Ethik durchgeführt wird und nicht nach wirtschaftlichen Eigeninteressen eines Klüngels von Pharmafirmen, Apotheken und Ärzten? Hier muss rasch, aber gründlich aufgeklärt und aufgeräumt werden, damit nicht auch noch die ehrlichen Ärzte in Verruf geraten und das gesamte Gesundheitswesen in Schieflage kommt.

Dr. Hans Kaufmann, Hamburg

Tropfen auf dem heißen Stein

18. Dezember: Wie Hamburg sein Grün schützt. Senat: Jährlich 17,5 Millionen Euro mehr für Naturschutz. Zehn Ranger sollen eingestellt werden

Ich würde sagen, Hamburg schützt sein Grün gar nicht. Wenn in Naturschutzgebieten Wohnungen gebaut werden wie zum Beispiel in Hummelsbüttel oder für die Fahrradstadt massenhaft Bäume gefällt und an der Krugkoppelbrücke an der Alster aus rein optischen Gründen ein über hundert Jahre alter Baum gefällt wird, sind die angepriesenen Millionen doch ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch die genannten Ausgleichsmaßnahmen taugen nur als Alibi. Einen hundert Jahre alten Baum kann man nicht ersetzen.

Sabine und Thomas Schendel

Auf Kosten der Tiere

18. Dezember: Schluss mit der Windkraftflaute. Erneuerbare Energie muss entschlossen genutzt werden

Wir brauchen dringend erneuerbare Energien, und da bietet sich natürlich in Norddeutschland die Windkraft an. Aber auch die sollte umweltverträglich geplant werden. Fahren Sie doch einmal durch Dithmarschen oder den nordwestlichen Teil Nordfrieslands – Windkraftwerke soweit das Auge reicht. Aber Wild oder auch Vögel werden Sie dort nur wenig vorfinden. Schafherden, die sonst nur auf einem Flecken verharren und grasen, flüchten plötzlich über Einzäunungen, sobald die Windkrafträder in Betrieb gehen. Abstand zu Wohnsiedlungen? Wer einmal ein paar Tage/Nächte in der Nähe von Windkraftanlagen verbracht und den Geräuschpegel und die Lichtblitze erlebt hat, wird einen weitestmöglichen Abstand zu Wohnsiedlungen nur befürworten. Traurig, dass die Politik sich ihre Entscheidungen scheinbar immer mehr von der Industrie diktieren lässt – nicht nur von der Auto-, Chemie- und Lebensmittelindustrie – offensichtlich auch von der „Umweltindustrie“, deren Ziel auch höchstmöglicher Gewinn ist.

Bernd Schacht, Hamburg

Schimmel an den Wänden

18. Dezember: Hamburg Energie erhöht Strompreis. Tarife steigen um bis zu 15 Prozent. Unternehmen spricht von gestiegenen Kosten

Der Zwang zum maßvollen Umgang mit Energie in jeglicher Form durch Erhöhung der Preise, ist meines Erachtens nicht zu Ende gedacht. Wenn, aufgrund der gestiegenen Preise, jetzt die Menschen in ihren Wohnungen die Heizung abstellen oder nur noch einige Räume beheizen, was passiert dann mit den Wänden? Die meisten Wohnungen sind isoliert und könnten, bei fehlender Wärme mit Schimmel reagieren. Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo meist nur das Wohnzimmer beheizt wurde, und die übrigen Zimmer kalt blieben. Aber wir hatten einfach verglaste Fenster und es zog überall, so dass es eine ständige Belüftung gab. Das ist bei gedämmten Wohnungen völlig anders. Die Erhöhung der Energiekosten könnte auch dazu führen, dass viele Menschen gar nicht mehr heizen, weil sie es sich schlicht nicht mehr leisten können. Als ich vor vielen Jahren in England lebte, gab es dort Statistiken über alte Menschen, die sich die Heizung nicht leisten konnten, und dann an den wärmsten Ort ihrer Wohnung gingen, nämlich ins Bett. Dort erfroren sie oder starben an Unterkühlung. Ich hoffe und wünsche, dass es dazu in Deutschland nicht kommen wird.

Ingrid Kallbach

Brot vom Hobbybäcker

18. Dezember: Wo backt der echte Bäcker Gaues?

Vielleicht ist es an der Zeit, nicht so groß über einen prominenten Bäcker für prominente Kunden zu berichten. Wir Hobbybäcker stellen Brote, Brötchen, Fladenbrote und vieles mehr in einer Qualität her, die den Erzeugnissen der Berufsbäcker nicht nur in nichts nachstehen, sondern meist viel besser sind. Ich stelle meine Brote ausschließlich mit nichts außer Wasser, Mehl, Salz und Hefe her. Natürlich immer in Bio-Qualität. Einzige Zusätze sind Brotgewürze. Wenn zum Beispiel Backmalz eingesetzt wird, so ist auch das ein reines Naturprodukt. Wenn die Nahrungsmittelindustrie nicht so eine Macht hätte, würde vielleicht der Weizen seinen schlechten Ruf verlieren, denn nicht der Weizen ist unverträglich, sondern die Vielzahl an erlaubten Zusätzen im Brot.

Hubert Harbacher

Hochbegabte ohne Förderung

17. Dezember: So will die Regierung um Fachkräfte werben. Am 1. März tritt ein neues Gesetz in Kraft, dass die Wirtschaft unterstützen soll

Deutschland bietet glücklicherweise gute Fördermöglichkeiten für weniger begabte und behinderte Kinder und das ist auch gut so. 0,03 Prozent der Weltbevölkerung fallen aber in die Rubrik der Hochbegabten und für diese Gruppe wird im Schulsystem keine Förderung angeboten, ganz im Gegenteil ist der Schultag dieser Kinder durch Ausgrenzung und Mobbing geprägt. Mobbing, das wie ich selbst öfters in meiner Schulzeit erfahren musste, auch von Seiten der Lehrkräfte. Wenn diese Kinder dann das Glück haben, von ihren Eltern in Privatschulen, mit für sie geeignetem Umfeld, untergebracht zu werden, berechtigen die Abschlüsse dieser Schulen oft nicht, obwohl bei weitem anspruchsvoller als das staatliche Abitur, zum Studium an Deutschen Universitäten. Wenn diese Jugendlichen dann ein Head-Hunter-Angebot bekommen, Greencard, Stipendium inklusive Jobangebot mit sechsstelligem Anfangsgehalt und der Option in zehn Jahren Direktor eines großen Konzerns zu sein, kann keiner ihnen verdenken, den nächsten Flug in die USA zu nehmen.

Ernst Günther Josefowsky