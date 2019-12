Briefe an die Redaktion: 18. Dezember 2019

Die wahren Sünder lachen

17. Dezember: Klimasünden sollen teurer werden. Bund und Länder haben das Klimapaket deutlich verschärft. Wer jetzt Gewinner und Verlierer des Kompromisses sind

Über das Klimapaket werden die wahren Sünder (Besserverdiener mit dickem SUV, Zweitauto und Vielfliegerei) lachen, denn die berührt das gar nicht und sie können zusätzlich die „Belastung“ über die höhere Pendlerpauschale reinholen. Jedoch der Facharbeiter, die Krankenschwester und die Erzieherin werden es spüren und können sich dann ihr bescheidenes Auto noch weniger leisten, bekommen aber nichts über die Pendlerpauschale zurück, da sie ja aufgrund ihres geringeren Einkommens weniger Steuern zahlen. So wird der Fachkräftemangel nur noch verschärft.

Armgard Alsdorf, Buchholz

Nur die Spitze vom Eisberg

16. Dezember: Schön Klinik ließ Dementen unbeaufsichtigt. Rudolf Funke wurde zum falschen Zeitpunkt entlassen, zurück­gefahren und stehen gelassen – mit den Papieren einer Fremden

Der Autor des Artikels hat meines Erachtens das eigentliche Problem dieses bedauernswerten Vorfalls nicht erkannt und stellt die Schön Klinik zu Unrecht in ein schlechtes Licht. Die eigentliche Ursache ist in den veränderten Krankenhausstrukturen zu suchen. Dieses betrifft alle mittlerweile nicht mehr in öffentlicher Hand befindlichen Kliniken der Grund- und Regelversorgung. In den 1980er-Jahren waren die Klinikleiter meist noch Mediziner und hatten einen Blick auch für die Probleme vor Ort, das heißt auf der Station und mit den Patienten. Heute obliegt die Leitung von Krankenhäusern Menschen, die BWL oder VWL studiert haben und deren Hauptaufgabe darin besteht, schwarze Zahlen zu schreiben. Das funktioniert nur, wenn die Personalkosten niedrig gehalten werden. Somit ergibt sich in allen Kliniken folgende Situation: Auf den Stationen sollen immer älter werdende und auch zunehmend demente Patienten mit mehr Krankheiten/Risikofaktoren bei möglichst kurzer Liegezeit behandelt werden. Andererseits wird der Stellenschlüssel aus oben genannten Gründen nicht aufgestockt. Das führt zu Überlastung und Krankheitsausfällen mit allen denkbaren Folgen. Kompensation durch Pflegehelfer oder Zeitarbeit sind kein adäquater Ersatz. Das im Artikel beschriebene Ereignis ist nur die Spitze vom Eisberg. Vergleichbare Fehler, z.B. Seitenverwechslungen bei OP’s, kommen immer wieder mal vor, meist landen diese Fälle dann vor Schlichtungsstellen und gelangen nicht in die Medien. Bei dem geschilderten Fall handelt es sich nicht um ein spezielles Problem der Schön Klinik, es hätte sich genauso in einer Klinik der Asklepios-Gruppe oder eines anderen privaten Trägers ereignen können.

Bernd Rauhut

Ehrgeiziges Ziel mit Risiken

16. Dezember: Großer Bahnhof für ein Milliardenprojekt. Die S-Bahn-Linien sollen in einen neuen Tunnel unter dem Hauptbahnhof verlegt werden

Die Deutsche Bahn verfolgt wieder einmal ein extrem ehrgeiziges Ziel, wieder einmal mit ungewissem Ausgang. Angesichts der angekündigten Milliardenzuschüsse aus den CO 2 -Einpreisungen kann man sich ja auch Milliardenrisiken leisten. Trotz der Mahnungen, dass der Untergrund im Umfeld des Hauptbahnhofs bereits heute schon überlastet ist, will die Bahn trotzdem einen millionenschweren Planungsauftrag vergeben. Geht es nicht umsichtiger? Eine vergleichsweise kostengünstige Entlastung des Hauptbahnhofs böte doch der Ausbau des Gleisbereichs am Diebsteich. Statt eines ungeliebten und umstrittenen neuen Fernbahnhofs könnten dort Gleise für Regionalzüge, die sonst im Hauptbahnhof bereitgestellt werden, ausgebaut werden. Das hätte auch den Vorteil, das in absehbarer Zeit die Entlastung wirken könnte. Ebenso könnte darüber nachgedacht werden, ob es nicht sinnvoll wäre, auch vor der Südeinfahrt des Hauptbahnhofs zusätzliche Gleise als Warteposition herzustellen.

Rainer Post

Hauptbahnhof jetzt entlasten

Selbst wenn dieses ambitionierte Projekt realisiert werden kann: Wann würde das sein? 2040, 2050? Und welche Einschränkungen und Behinderungen im Bahnverkehr würden während der langen Bauzeit zu chaotischen Zuständen führen? Hamburg benötigt jetzt Lösungen für die Entlastung des Hauptbahnhofs, die schon kurz- und mittelfristig wirken. Vor diesem Hintergrund ist es absolut widersinnig, den leistungsfähigen Fernbahnhof Altona zu Gunsten eines weniger leistungsfähigen am Diebsteich aufzugeben. Der Bahnhof Altona sollte im Gegenteil mehr einbezogen werden. Züge in Richtung Kiel/Flensburg, Itzehoe/Westerland sollten nicht ab Hauptbahnhof fahren, sondern wieder wie früher ab Altona. Auch Regionalzüge wie der Metronom Richtung Bremen/Uelzen sollten grundsätzlich wieder von Altona starten und im Hauptbahnhof nur kurz halten. Dadurch würden nicht nur Gleise wegen der verkürzten Standzeiten vieler Züge im Hauptbahnhof frei. Auch die Zahl der Umsteiger würde sich dort verringern, denn viele könnten schon in Altona oder Dammtor ein- oder umsteigen. Des Weiteren könnte die Strecke Hamburg-Cuxhaven in Hamburg-Harburg enden. Das brächte eine weitere Entlastung des Hauptbahnhofs mit sich.

Christoph Beilfuß, Hamburg

Unverhältnismäßig teuer

Mit Milliardenaufwand einen Tunnel bauen, nur um zwei S-Bahn-Gleise für den Fernverkehr frei zu bekommen, scheint etwas unverhältnismäßig zu sein. Ist denn mal geprüft worden, ob es nicht billiger wäre, die S-Bahn über eine Brücke eine Etage höher zu legen? Aber egal, welche Variante man wählt, der Hauptbahnhof ist so oder so überlastet. Vielleicht ist es möglich, einen Teil des Fernverkehrs in dem neuen Bahnhof Altona enden zu lassen. Andere Städte haben das schon so geregelt.

Gerd Schreiber, Poppenbüttel

Vorbild China

16. Dezember: Altmaier fordert von Scholz Verzicht auf Bonpflicht

Wenn es bei der Bonpflicht lediglich um die Vermeidung von Steuerbetrug geht, dann empfehle ich die chinesische Methode: In China ist jedes Kassenterminal direkt mit der Finanzbehörde verbunden. Sollte kein Kassenterminal vorhanden sein, ist zwingend vorgeschrieben, sich durchnummerierte Rechnungsformulare von der Steuerbehörde zu besorgen und zu benutzen. Das ist einfach, schont die Umwelt und macht viel weniger Arbeit, falls man nichts zu verbergen hat.

Peter Schweer

Danke für die tolle Arbeit!

16. Dezember: Wiederbelebung per Telefon. Zweijähriger wäre fast am Essen erstickt. Feuerwehr und Ersthelfer retten den Jungen

Chapeau. Hier sieht man einmal mehr, wie sich eine gute Ausbildung für die Mitarbeiter der Notrufzentralen bezahlt macht. Da muss nicht nur das Nervenkostüm stimmen, sondern auch das gelernte Wissen ruhig, aber auch bestimmt an die Anrufenden vermittelt werden. Tolle Arbeit! Danke dafür.

Axel Pabst

Der schlaue Herr Scholz?

14./15. Dezember: Schnapsidee aus dem Finanzministerium. Zinsen kennen Bundesbürger nur noch vom Hörensagen – nun will Olaf Scholz das Aktiensparen noch erschweren

Fürwahr eine Schnapsidee: Zuerst bekomme ich für meine Ersparnisse – die ausschließlich aus versteuertem Einkommen(!) bestehen – keine Zinsen mehr, dann wird mir belehrend erklärt: „Tscha Herr Gießler, da müssen Sie auch mal ein paar Aktien kaufen“. Dies nennt der schlaue Herr Scholz dann hochtrabend eine Finanztransaktion, die es umgehend zu besteuern gilt. Aber was ist von einem Bundesminister der Finanzen zu erwarten, der selbst von sich sagt, dass er seine Ersparnisse nur auf dem Girokonto liegen hat? Wahrscheinlich kennt der Mann nicht den Unterschied zwischen einer Aktie und einer Rabattmarke.

Hans-Jürgen Gießler, Hamburg