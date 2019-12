Briefe an die Redaktion: 17. Dezember 2019

Was hat der Pendler davon?

16. Dezember: Jahrhundertprojekt für den Hauptbahnhof. Neuer Tunnel soll den kompletten S-Bahn-Verkehr unter die Erde verlegen

Es ist Wahlkampfzeit und im Wochentakt präsentiert die Politik milliardenschwere Investitionen in S- und U-Bahnen und jetzt in den Hauptbahnhof, alles zu Lasten des Steuerzahlers. Bis die Projekte fertig sind, gibt es nicht nur endlose Belästigungen durch die Baustellen, sondern es vergehen auch mindesten zehn Jahre und mehr. Davon haben die leidgeplagten Pendler am heutigen Hauptbahnhof gar nichts. Kurzfristig sind Bahn und Stadt ja nicht einmal in der Lage, ein paar zusätzliche Abgänge zu den Bahnsteigen zu schaffen und die Regionalexpresszüge, die die Gleise auf dem Hauptbahnhof blockieren, durchzubinden. Das kostet wenig oder nichts, hätte aber einen enormen Entlastungseffekt. Stattdessen sollen die Fahrgäste des öffentlichen Verkehrs unter die Erdoberfläche verbannt werden, damit dort mehr Platz für Autos entsteht. Und in Sachen Wiedereinführung der Straßenbahn herrscht weiterhin Denkverbot. Wird hier ein Beschäftigungsprogramm für Tunnelbohrer aus der Taufe gehoben? Der ehemalige Bahnchef Dr. Grube, jetzt Aufsichtsratsvorsitzender beim Tunnelbohrmaschinenhersteller Herrenknecht lässt grüßen.

Jutta Wallmann, Hamburg

U 4 bis Harburg verlängern

Statt eines technisch schwierigen neuen Tunnels ins eh schon durchlöcherte Erdreich unterm Hauptbahnhof und der Innenstadt zu buddeln, wäre es wohl besser, die Milliarden für eine Verlängerung der U 4 nach Wilhelmsburg (und Harburg) zu verwenden. Denn auch das würde den Hauptbahnhof entlasten, weil die Menschen mit der U 4 direkt in die Innenstadt fahren könnten. Und es wäre endlich eine Alternative zur überlasteten S 3/S 31 geschaffen, die schon ab Harburg voll ist. Der neue S-Bahnhof Elbbrücken mag architektonisch gelungen sein. Doch was bringt die neue Station für Fahrgäste aus Richtung Süden? Klar, die wenigen, deren Ziel die HafenCity ist, werden umsteigen. Allen anderen nutzt die neue Station nichts. Warum sollte jemand, der schon in der S-Bahn sitzt oder steht, an den Elbbrücken aussteigen, über den „Skywalk“ gehen, auf der anderen Seite auf die U4 warten, um dann mit der in Richtung Innenstadt zu fahren? Er kommt doch ohnehin mit der S 3/S 31 dorthin, schneller und ohne die Unbequemlichkeit des Umsteigens. Zugestanden, man sollte abwarten, wie sich alles entwickelt, aber ich kann nicht glauben, dass täglich 20.000 Fahrgäste „rübermachen“ werden.

Dieter Obele, Mitglied des Beirats für Stadtteilentwicklung Wilhelmsburg

Heimtransport mit Begleitung

16. Dezember: Schön Klinik ließ Dementen unbeaufsichtigt. Rudolf Funke wurde zum falschen Zeitpunkt entlassen, zurückgefahren und stehen gelassen – mit den Papieren einer Fremden

Es ist für alle Krankenhäuser eine Herausforderung, orientierungslose Demenzkranke zu versorgen. Ich hätte es für sehr vorteilhaft gehalten, wenn Frau Funke bzw. ein Verwandter den Patienten beim Rücktransport begleitet hätte. Dann wären diverse Probleme, die im Artikel geschildert werden, gar nicht erst entstanden.

Manfred Dittmer

Pflege ist frustrierend

Dieser Vorfall kommt für mich – selbst medizinisch tätig – nicht überraschend und kann in dieser Form in jeder deutschen Klinik vorkommen. In unseren Krankenhäusern wird sich nicht mehr um die Patienten gekümmert, es fehlt die Zeit. Wir, Ärzte und Pflegepersonal, hetzen durch den Tag und erledigen unseren Job trotz Überstunden nicht zu unserer Zufriedenheit und erst recht nicht zu der unserer Patienten. Gerade Patienten, wie Rudolf Funke, die sich selbst nicht helfen können, werden nicht ausreichend versorgt. Da mangelt es an dem Nötigsten, wie Hilfestellung bei der Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme und Körperpflege. An dem nötigen Engagement der im Krankenhaus Beschäftigten scheitert es nicht, sondern an der von der Ökonomie getriebenen Maschinerie. Es ist durchweg frustrierend in dieser Branche zu arbeiten.

Henrik Seidenberg

Problem lösen mit Osteopathie

14./15. Dezember: Neue Kampagne für den Schutz von Babys. Stadt und Rechtsmedizin geben Tipps, was Eltern tun können, wenn Säuglinge ständig schreien

Leider wird in ihrem Artikel nicht näher auf die Ursache des Babyschreiens eingegangen, sondern nur auf die lebensgefährlichen Folgen durch Schütteln hingewiesen. Ursache des Weinens oder Schreiens von Babys kann häufig auch der Atlas sein. Der Atlas, der erste direkt unterm Kopf liegende Halswirbel, kann bereits bei leichten Bewegungen und beim Geburtsvorgang verschoben werden und dadurch starke Nacken- und Kopfschmerzen verursachen. Das Baby kann nur durch Weinen oder Schreien den Schmerz äußern. Mir sind zahlreiche Fälle bekannt, in denen die sanfte Osteopathie und Chiropraktik nach Dr. Ackermann das Problem schnell gelöst hat.

Stefan Bick, Arzt für Allgemeinmedizin

Vorteile nutzen ohne Mitarbeit

13. Dezember: Der Kampf um die Mieten. Volksinitiativen für eine neue Bau- und Bodenpolitik klingen gut – sind aber populistisch

Herr Iken hat recht, wenn er den Drittelmix aus Sozial-, Miet- und Eigentumswohnungen verteidigt und das Engagement der Hamburger Bürgerschaft beim Wohnungsbau lobt. Doch was die Politik beim Thema Wohnraum in Metropolen überhaupt nicht diskutiert, ist eine ethisch sehr gut begründbare und auf das Abschöpfen von ökonomischen Renten abzielende Besteuerung von Grundbesitzern und von bestimmten Fachkräften, die erheblich von den Vorteilen einer Metropolbildung profitieren, aber dafür keinen eigenen signifikanten Beitrag leisten. So wird ein Grundstücksbesitzer allein schon dadurch wohlhabender, dass Menschen in die Metropole ziehen und Wohnraum nachfragen. Hat der Besitzer aber für die Attraktivität der Metropole etwas geleistet? In der Regel eindeutig nein. Ähnlich lässt sich für einen Fachanwalt für Unternehmenstransaktionen argumentieren: Im Vergleich zu einer Anwaltstätigkeit in der Provinz ermöglichen ihm das von allen Bewohnern letztlich bereitgestellte Beziehungsnetzwerk sowie die Infrastruktur einer Metropole überdurchschnittliche Einkünfte, die zwar auch, aber nicht ausschließlich eine Folge seiner Leistung darstellen. In den beiden Beispielen fehlt es erheblich an individueller Verdienstlichkeit und damit ist eine besondere Besteuerung gerechtfertigt, die Agglomerationsgewinne abschöpft und sie zur Kompensation des beobachtbaren Auseinanderdriftens von Metropolen und abgehängten Provinzen verwendet. Dies wäre auch ein aktiver Beitrag, die Polarisierung in unserer Gemeinschaft zu mildern.

Professor Dr. Ralf Kesten

Endlich herrscht Klarheit

14./15. Dezember: Wie hart wird jetzt der Brexit?

Obwohl ich es mir anders gewünscht hätte, wird der Brexit jetzt erfolgen. Endlich haben die Briten und die EU Klarheit. Um die britische Bevölkerung wieder zu einen, ist der Brexit erforderlich. Dass Mr. Johnson seine Versprechungen halten kann, wage ich zu bezweifeln. Gerade die ehemals überzeugten Labour-Wähler in den „abgehängten“ Gebieten werden meines Erachtens enttäuscht werden. Dass deren Arbeitsplätze wiederkommen, ist zu unwahrscheinlich. Ein erneutes Referendum hätte den Riss, der durch die Bevölkerung geht, nicht schließen können. Bei einem knappen Entscheid für den Verbleib in der EU wäre von den Gegnern jedes wirtschaftliche Problem der EU angelastet worden. Viele negative Entwicklungen in Großbritannien wurden von der eigenen Regierung herbeigeführt, was von den Brexiteers aber natürlich verschwiegen wurde. Die Probleme, die für den Fall des Brexits vorhergesagt wurden, werden erheblich sein und können nicht mehr auf die EU abgewälzt werden. Das bietet die Chance, dass Gegner und Befürworter des Brexits wieder zueinander finden und vielleicht in ein paar Jahren diese Entscheidung revidieren möchten. Ich würde es mir wünschen.

Renate Rodeck