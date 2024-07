Essen. Taylor Swift kommt nach Gelsenkirchen. Sie sind (noch) kein Swiftie, wollen den Hype um den Megastar aber verstehen? Unsere 10 Hörempfehlungen.

Bald ist es soweit: Taylor Swift kommt für drei Konzerte nach Gelsenkirchen.

Sie sind noch nicht im Swift-Fieber?

Wir haben 10 Tipps für Songs gesammelt, die sich lohnen.

Dass Taylor Swift im Rahmen ihrer Welttournee auch für drei Konzerte in die Gelsenkirchener Veltins Arena kommt, ist wohl an niemandem vorübergegangen. Der Hype um den Megastar ist riesig, die Vorfreude bei den „Swifties“, - so werden die Fans von Taylor Swift genannt - noch größer. Lesen Sie passend dazu: Taylor Swift in Gelsenkirchen: Was Fans wissen sollten

Wer sich mit dem musikalischen Werk des aktuell wohl größten Popstars der Welt beschäftigt, wird schnell erschlagen. 11 Alben in 18 Jahren, dazu mehrere Neuauflagen und Singles. Wir haben zehn Songs rausgesucht, die jeder hören sollte - Swifties und solche, die es vielleicht nocht werden wollen.

Mit ihrer „Eras“-Tour bricht Superstar Taylor Swift alle Rekorde. © AFP | JEFF PACHOUD

You Belong With Me

Sehr Highschool, sehr kitschig und sehr Teenie - aber ein absoluter Klassiker im Werk von Taylor Swift. Für viele war „You Belong With Me“ im Jahr 2008 der Beginn des Fan-Daseins. Erschienen ist der Song auf Swifts zweitem Album „Fearless“, ihr Stil ist da noch sehr von Country geprägt.

Sehr empfehlenswert ist auch das Musikvideo, das einen mitten in die amerikanische Highschool katapultiert und bei YouTube mittlerweile 1,6 Milliarden Aufrufe hat. Mit dem männlichen Protagonisten, dem Schauspieler Lucas Till, war Taylor Swift damals kurz liiert.

All Too Well (10-Minuten-Version)

Für viele Fans ist „All Too Well“ ein absoluter Lieblingssong - und lyrisch ein absolutes Meisterwerk, in dem Taylor Swift ihr Können als Songwriterin unter Beweis stellt. Ein wiederkehrendes Element, das besungen wird: Ein Schal. Den soll Swift bei ihrem Ex, Schauspieler Jack Gyllenhall, vergessen haben und noch heute in einer seiner Schubladen liegen.

Auf der Bühne bietet Taylor Swift über drei Stunden lang eine fulminante Show. © Gareth Cattermole/Getty Images | Gareth Cattermole

Im Zuge der Neuaufnahme ihres Albums „Red“ (Red - Taylor‘s Version) hat Swift eine zehnminütige Version von „All Too Well“ veröffentlicht. Extra-Swiftie-Empfehlung: Unbedingt den 10-Minuten-Kurzfilm auf YouTube zu „All Too Well“ anschauen!

Look What You Made Me Do

Ganz andere Töne schlägt Taylor Swift bei dem Song „Look What You Made Me Do“ an, der 2017 auf ihrem Album „Reputation“ erschienen ist. Ging es in vorherigen Songs viel um Liebe und Beziehung, rechnet sie in diesem Lied mit einigen Kollegen aus der Branche ab - Namen nennt sie allerdings nicht. Es gibt wilde Spekulationen rund um Katy Perry und Kanye West, mit denen Swift in der Vergangenheit in Streit geraten war.

Um wen auch immer es geht: Die härteren Töne und der andere Look stehen Taylor Swift gut. Das Albumdesign ist in Schwarz gehalten, das „Logo“ von „Reputation“ ist die Schlange.

You Need To Calm Down

Taylor Swift wird oft vorgeworfen, dass es in ihren Songs nur um Liebe, (Ex-)Beziehungen und Gefühle geht. Falsch gedacht. In „You Need To Calm Down“ (Album: Lover) solidarisiert sich die Amerikanerin mit der LGBTQ-Community - und wurde dafür in der Szene und darüber hinaus gefeiert. „Cause shade never made anybody less gay” singt sie - also „jemanden fertig zu machen, hat noch nie jemanden weniger homosexuell gemacht.“ Und auch abgesehen vom Text: Ein schöner Gute-Laune-Song!

Cruel Summer

Bei Spotify gehört „Cruel Summer“ (Album: Lover) mit über 2,2 Millionen Hörerinnen und Hörern pro Monat zu den erfolgreichsten Songs von Taylor Swift. Hier gilt absolute Ohrwurm-Garantie! Die Bridge singen Swifties auf den Konzerten übrigens traditionell besonders laut mit.

The Man

In „The Man“ (Album: Lover) geht es um Gleichberechtigung. Taylor Swift singt von einer ungleichen Behandlung und Wahrnehmung von Mann und Frau - vor allem auch im (sehr männlichen) Musikbusiness. „Ich hab es leid, so schnell zu rennen wie ich kann und mich dabei zu fragen, ob ich schneller am Ziel wäre, wenn ich ein Mann wäre“, heißt es im Songtext etwa.

Karma

Dieser Song gehört auf jede Taylor-Swift-Empfehlungsliste! Sie besingt - mit Blick auf den Songtitel wenig überraschend - Karma, also den Gedanken, dass Handlungen Konseqenzen haben. Auf der Eras-Tour ist „Karma“ (Album: Midnights) der letzte Song des Abends.

Taylor Swift - hier bei einem Konzert der Eras-Tour in London - singt in ihren Songs nicht nur von Liebe und Beziehung. Es geht auch um gesellschaftliche Themen wie Gleichberechtigung oder Diskriminierung. © Gareth Cattermole/Getty Images | Gareth Cattermole

Noch bekannter wurde der Song spätestens, als Taylor Swift ihn bei einem Konzert umgetextet hat. Aus der Zeile „Karma is the guy on the screen, coming straight home to me“ wurde „Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me“. Zum Hintergrund: Seit einigen Monaten ist die Sängerin mit dem Star-Spieler der Kansas City Chiefs (American Football), Travis Kelce, zusammen. Diese Zeile schreien Swifties standesgemäß besonders laut mit!

Is It Over Now? (Taylor‘s Version)

Viele Songs von Taylor Swift beinhalten versteckte Hinweise auf (Ex-)Partner - so auch „Is It Over Now?“. Das Lied ist als Bonus-Song auf der 2023 neuveröffentlichten Ausgabe des Albums „1989“ erschienen und hatte es 2014 nicht mit aufs Album geschafft. Zum Hintergrund: Taylor Swift hat einige ihrer Alben neu in der Taylor‘s Version aufgenommen, damit sie 100 Prozent der Rechte daran behält.

Sie sind noch kein Swiftie - aber wollen vielleicht einer werden? Wir haben 10 Songs gesammelt, die Sie unbedingt hören sollten. © AFP | Julien de Rosa

In dem Lied geht es vermutlich um die kurze Beziehung mit Harry Styles - und deren Ende. So hören es zumindest Hardcore-Fans aus einigen versteckten Hinweisen im Song heraus.

I Can Do It With A Broken Heart

Ein Liebeskummer-Song, aber kein trauriger - im Gegenteil. Im März 2023 startet Taylor Swift ihre gigantische „The Eras“-Welttournee. Kurz darauf wurde die Trennung von ihrem Freund Joe Alwyn bekannt. Ein Jahr später, im April 2024, erschien dann „I Can Do It With A Broken Heart“ auf dem lang ersehnten elften Album „The Tortured Poets Department“. DIe Botschaft: Ich kann hier performen und auf Tour gehen - trotz gebrochenem Herz. Ein Synth-Pop-Song, der so gar nicht an Liebeskummer erinnert, sondern eher flott daherkommt.

So High School

Die Swifties sind im siebten Himmel - und Taylor Swift auch. Seit Herbst 2023 ist die Sängerin mit Football-Megastar Travis Kelce zusammen, und augenscheinlich sind die beiden total verliebt. Sie besucht seine Football-Spiele und jubelt am Seitenrand und war sogar dabei, als Kelce mit den Kansas City Chiefs im Februar den Superbowl gewann. Er besucht ihre Konzerte, tanzt und singt mit und war zuletzt sogar selber mit auf der Bühne.

Taylor Swift mit ihrem Freund Travis Kelce, Footballstar bei den Kansas City Chiefs. Unter anderem in „So High School“ besingt sie ihre Liebe. © dpa | John Locher

Wie verliebt Taylor Swift in Travis Kelce ist, verarbeitet sie in „So High School“ (The Tortured Poets Department). Sie beschreibt eine Liebesbeziehung, die sie zurückversetzt in die Jugend und der Zeit der ersten großen Liebe und Schmetterlingen im Bauch. Sie nennt nie seinen Namen, es gibt aber immer wieder Anspielungen auf Travis Kelce. Da geht den Swifties das Herz auf!

Anmerkung: Bei diesen Tipps handelt es sich um persönliche Empfehlungen. Es mag Swifties geben, die lieber andere Songs auf die Liste gepackt hätten.

