„Die Whistleblowerin“: Wirklich ehrlich ist hier keiner

Katharina Nesytowa als Galina und Artjom Gilz als Tom in einer Szene von «Die Whistleblowerin».

Wie zerbrechlich unser System ist, zeigt sich am Internet und allem, was daran hängt. Was es für ein großes Krankenhaus bedeuten kann, wenn es von außen angegriffen wird, zeigt ein sehenswertes Drama auf Arte.