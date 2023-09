ARD feiert Loriots 100. mit breitem Programm

München. Mit einer breiten Programmpalette will die ARD den Humoristen Loriot (1923-2011) zu dessen 100. Geburtstag feiern. Zum Angebot gehören eine neue 90-minütige Doku, eine Podcast-Reihe, Sondersendungen (vom 6. bis 9. November viermal „Loriot vor acht“ vor der 20-Uhr-„Tagesschau“ ) sowie Wiederholungen seiner Kinokomödien.

„Am Montag, 6. November, widmet Das Erste Loriot einen Thementag“, teilte die ARD mit. Im Zentrum stehe ab 20.15 Uhr der neu produzierte Dokumentarfilm „LORIOT100“ von André Schäfer (ab 30. Oktober schon in der ARD-Mediathek). Danach (21.45 Uhr) komme die Rentnerkomödie „Pappa ante portas“. Am eigentlichen 100. Geburtstag (12. November) des in Brandenburg an der Havel geborenen Künstlers sind laut ARD im Nachmittagsprogramm des Ersten Loriots beste Sketche und im Anschluss der Spielfilm „Ödipussi“ zu sehen.

Die ARD-Audiothek halte außerdem einen Geburtstags-Podcast bereit (Podcast-Folgen erscheinen wöchentlich ab 4. November), in dem sich Comedienne Ariana Baborie durch die Sketche der Komik-Legende höre und sie mit Gästen wie Christoph Maria Herbst, Annette Frier, Oliver Kalkofe oder auch Cartoonist Ralph Ruthe analysiere.

In der Mediathek sollen neben der neuen Doku und den Spielfilmen sowie Sketch- und Cartoon-Klassikern von SWR und Radio Bremen auch die einst von der ARD produzierten Geburtstagsshows von und mit Loriot abrufbar sein.

Loriot, eigentlich Bernhard-Viktor (Vicco) von Bülow, gehörte als Karikaturist, Autor, Regisseur und Schauspieler jahrzehntelang zu den Großen seines Fachs. Er starb am 22. August 2011 in Ammerland am Starnberger See.

