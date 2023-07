Henning Baum siegt beim jungen Publikum

Die Zielgruppe voll erreicht: RTL kann mit der Doku „Rettungsdienst am Limit - Helden mit Hindernissen“ punkten.

Berlin. Der neue „Einsatz für Henning Baum“ ist für den Sender RTL ein voller Erfolg gewesen. Die Reportage mit dem Untertitel „Rettungsdienst am Limit - Helden mit Hindernissen“ war am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen mit 12,5 Prozent Marktanteil (510 000 Menschen) zur besten Sendezeit das meistgesehene Format. Diese Altersgruppe gilt für Privatsender als wichtiges Publikum, weil sie als besonders empfänglich für Werbespots angesehen wird. Im Gesamtpublikum wollten 1,26 Millionen (5,9 Prozent) Baums Erlebnisse als Rettungssanitäter sehen.

Alles in allem hat der „Bozen-Krimi“ im Ersten bei den TV-Zuschauern das Rennen gemacht. Der Fall „Vergeltung“ aus dem Jahr 2022 mit Chiara Schoras und Gabriel Raab erreichte ab 20.15 Uhr 4,91 Millionen (22,8 Prozent). Auch das ZDF setzte auf eine Wiederholung: Die zwei Jahre alte deutsche Comedyserie „Mein Freund, das Ekel“ mit Dieter Hallervorden und Alwara Höfels kam auf 2,07 Millionen (9,8 Prozent).

Vox strahlte den amerikanischen Science-Fiction-Klassiker „Zurück in die Zukunft“ aus dem Jahr 1985 mit Michael J. Fox, Christopher Lloyd und Lea Thompson aus, das wollten 1,13 Millionen (5,5 Prozent) sehen. Die ProSieben-Realityshow „Beauty & The Nerd“, in der ungleiche Paare daten, holten sich 730 000 Männer und Frauen (3,5 Prozent) ins Haus.

Kabel eins hatte die Dokureihe „Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur“ zu bieten, hier schauten ebenfalls 730 000 Menschen (3,5 Prozent) zu. Das Sat.1-Reportagemagazin „Sat.1 investigativ - Inside Tönnies 2“ überzeugte 610 000 Zuschauer (2,9 Prozent) zum Einschalten.

Mit der Dokusoap „Extrem sauber - Putzteufel im Messie-Chaos“ auf RTLzwei verbrachten 360 000 Leute (1,7 Prozent) den Abend. Die amerikanische Krimiserie „Monk“ mit Tony Shalhoub und Ted Levine hatte auf ZDFneo 240 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (1,1 Prozent).

