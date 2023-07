„Tatort“ mit Heike Makatsch läuft aus

Baden-Baden/Mainz. Der Mainzer „Tatort“-Krimi mit Heike Makatsch fällt Sparzwängen zum Opfer und wird eingestellt. Das gab der zuständige Südwestrundfunk (SWR) in Baden-Baden bekannt. „Der fünfte Tatort mit Heike Makatsch als Ellen Berlinger wird der letzte sein: Der SWR verabschiedet sich von seinem Tatort aus Mainz. Der 'Tatort - Aus dem Dunkel' wird im Herbst 2023 ausgestrahlt“, so der Sender.

„Für den SWR war es eine große Ehre, mit einer so unverwechselbaren und facettenreichen Schauspielerin wie Heike Makatsch im 'Tatort' zusammenarbeiten zu dürfen“, wird SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler in der Mitteilung zitiert. „Für die Darstellung der Hauptkommissarin Ellen Berlinger hätte es keine Bessere geben können. Umso schmerzlicher ist es für uns, die in Mainz verortete Reihe nach dem neuen Fall 'Aus dem Dunkel' aus finanziellen Gründen beenden zu müssen.“

Eine große Rolle spiele der jüngste Preisauftrieb, erläuterte Bratzler. „Die Inflation führt auch bei unseren fiktionalen Produktionen zu spürbaren Kostensteigerungen, die wir ohne Einschnitte im Angebot leider nicht mehr auffangen können.

Zudem müssen wir im Rahmen unseres digitalen Umbaus Geld umschichten, um mehr Serien für die ARD Mediathek realisieren zu können. Deshalb konzentriert sich der SWR künftig auf seine drei anderen 'Tatort'-Reihen in Ludwigshafen, Stuttgart und im Schwarzwald mit unverändert jeweils zwei neuen Fällen pro Jahr.“

Heike Makatsch ermittelt seit 2016 als Kriminalhauptkommissarin Ellen Berlinger. Die bisher vier „Tatort“-Krimis mit Berlinger im Mittelpunkt - zuerst aus Freiburg, nach einer Versetzung der Hauptfigur dann aus Mainz - erreichten recht gute Einschaltquoten. Bis zu neun Millionen schalteten die Erstausstrahlungen ein.

Der SWR-Programmdirektor betonte: „Ich danke Heike Makatsch für ihr großes Engagement für den Mainzer Tatort und hoffe, dass wir sie möglichst bald wieder für andere Rollen gewinnen können.“

