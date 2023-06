NDR-Serie behandelt Terroranschlag auf Hamburgs Elbphilharmonie

Hamburg. Es wäre der absolute Albtraum für Hamburg: ein Terroranschlag auf die Elbphilharmonie. Teile der HafenCity lägen vielleicht in Trümmern, vermutlich würden Angst und Panik ein ungeheures Chaos auslösen und die Schäden wären verheerend. Und das bei einem Gebäude, das durch seine enormen Baukosten von mehr als 860 Millionen Euro bundesweit für viel Aufsehen gesorgt hat. Kurzum: Eine terroristische Attacke hätte fatale Folgen.

Eine Miniserie mit dem Arbeitstitel „Informant“ befasst sich nun genau mit diesem Horrorszenario. Oder viel mehr mit der Frage: Wie könnte man eine solche Attacke verhindern? Die Produktion von NDR, ARD Degeto, Arte und dem norwegischen TV-Sender NRK entsteht bis Ende Oktober in Hamburg und Umgebung.

Am 20. Juni haben die Dreharbeiten begonnen. Viele Stadtteile Hamburgs werden zum Schauplatz. Das Set wird unter anderem in der HafenCity, Wandsbek, der City Nord, Klein Flottbek, Iserbrook, Neustadt, Winterhude, in der Sternschanze, auf St. Pauli sowie in Altona aufgebaut.

NDR-Serie: Was würde passieren, wenn die Elbphilharmonie Ziel von Terroristen würde?

In sechs Teilen à 45 Minuten erzählt die Serie, wie der „Krieg gegen den Terror“ und Hinweise auf einen Anschlag auf die Elbphilharmonie „Menschen in einen Strudel aus Angst, Vorverurteilung und Hysterie stürzen“. So heißt es in einer Mitteilung des NDR.

Zu sehen wird die Miniserie „Informant“ voraussichtlich im Herbst 2024 sein, und zwar in der ARD Mediathek sowie im Ersten. Es handelt sich laut NDR um eine Adaption der britischen BBC-Serie „Informer“ von 2018, die für den British Academy Television Award nominiert war.

Schauspieler Jürgen Vogel will als LKA-Kommissar einen Anschlag vereiteln

Die deutsche Adaption ist laut NDR hochkarätig besetzt: So spielt Jürgen Vogel eine der Hauptrollen, bekannt ist er unter anderem aus „Die Welle“. Vogel verkörpert den LKA-Kommissar Gabriel Bach, der im Mittelpunkt der Handlung steht. Außerdem wären da noch die ambitionierte BKA-Polizistin Holly Valentin (gespielt von Elisa Schlott) und Raziq „Raza“ Shaheen (Ivar Wafaei), ein 22-jähriger Afghane, der bereits seit mehreren Jahren mit seinem Vater und seinem Bruder in Deutschland lebt.

ZUGABE - der Kultur-Newsletter Jeden Donnerstag alles lesen, was auf Hamburgs Bühnen und hinter den Kulissen los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zur Besetzung gehören außerdem Gabriela Maria Schmeide, Bayan Layla, Claudia Michelsen, Sabrina Ceesay, Nico Holonics, Ali Reza Ahmadi und Majid Bakhtiari.

Hinweise auf bevorstehenden Anschlag lösen Kette von Ereignissen aus

Matthias Glasner hat das Drehbuch geschrieben, er führt auch Regie. Glasner steckt hinter den Serien „KDD-Kriminaldauerdienst“ und „Das Boot“. Es ist nicht das erste Mal, dass er mit Jürgen Vogel dreht. Der erste gemeinsame Film war 1995 „Die Mediocren“, viele weitere Projekte folgten.

Regisseur Matthias Glasner (von links), Jürgen Vogel, Elisa Schlott und Ivar Wafaei am Set von „Informant“ (Arbeitstitel). In der Serie wird ein hartes Thema behandelt: Was, wenn ein Anschlag auf die Elbphilharmonie verübt werden soll?

Foto: NDR/Degeto/Boris Laewen

Doch worum geht es genau in dem Hamburg-Thriller? Der NDR gewährt in seiner Mitteilung bereits einen kleinen Einblick: „Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag auf die Hamburger Elbphilharmonie versetzen die Polizeibehörden in Alarmbereitschaft und lösen im Sinne einer selbst erfüllenden Prophezeiung eine Kette von Ereignissen aus, die den Anschlag überhaupt erst möglich machen.“

Demnach steht LKA-Kommissar Bach im Mittelpunkt der Handlung. Seine Vergangenheit als verdeckter Ermittler in der rechten Szene lässt seine Chefs an ihm zweifeln, daher bekommt er Polizistin Valentin zur Seite gestellt.

Figur wird zum „wichtigsten Informanten in einem undurchsichtigen Spiel“

In der Beschreibung des NDR heißt es weiter: „Eine erste heiße Spur droht schnell zu erkalten, als ein Informant unter ungeklärten Umständen tot aufgefunden wird. Aus der Not heraus rekrutieren die Ermittler den unbescholtenen Raza, der zwar den Toten flüchtig kannte, mit Terror, IS oder organisierter Kriminalität aber nichts am Hut hat. Gabriel und Holly haben Raza jedoch in der Hand, denn dessen Freundin Sadia (Bayan Layla) hält sich ohne legale Papiere in Hamburg auf.“

Raza lässt sich auf die Zusammenarbeit ein. Obwohl seine Familie schnell in Probleme verwickelt wird, leckt er Blut: „Er wird selbst zum wichtigsten Informanten in einem undurchsichtigen Spiel“, schreibt der NDR.

„Informer“, die Originalserie der BBC, wurde von Rory Haines und Sohrab Noshirvani geschrieben. Produziert wurde sie von Oscar-Preisträger Sam Mendes und von All3Media international vertrieben.