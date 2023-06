Nationalelf-Testspiel vor Krimis und „Goldfinger“

Wenn ein Fußballspiel im Fernsehen übertragen wird, schalten für gewöhnlich sehr viele Menschen ein. So auch am Freitagabend beim Länderspiel zwischen Polen und Deutschland im Ersten.

Berlin. König Fußball hat die ZDF-Krimis als sonstige Sieger des Quotenrennens am Freitagabend in der Primetime abgehängt. Das Fußball-Länderspiel Polen-Deutschland (1:0) verfolgten in der ARD ab 20.45 Uhr im Schnitt 5,92 Millionen Menschen. Das entsprach 26,8 Prozent Marktanteil für das Erste und die Übertragung aus Warschau.

Die ZDF-Krimiserie „Die Chefin“ mit Katharina Böhm (Episode: „Spender 5634“) erreichte 4,84 Millionen (22,0 Prozent ab 20.15 Uhr). ProSieben kam mit dem Filmklassiker „James Bond 007 – Goldfinger“ von 1964 mit Sean Connery und Gert Fröbe auf 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (6,2 Prozent).

Dahinter lagen in der Primetime RTL und „Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Sommerparty-Hits“ (890 000 Zusehende; 4,6 Prozent) sowie die Vox-Dokusoap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ (800.000; 3,6 Prozent).

Es folgten RTLzwei mit der Actionkomödie „21 Jump Street“ von 2012 (ein Kino-Comeback der Hitserie, die einst Johnny Depp berühmt machte) mit Jonah Hill, Channing Tatum und Brie Larson (530 000; 2,4 Prozent) und Sat.1 mit der Rankingshow „111 tolle Traumtypen!“ (510.000; 2,3 Prozent). Kabel eins hatte mit der Krimiserie „Criminal Minds“ 390.000 Zuschauer (1,8 Prozent).

Die ARD-„Tagesthemen“ in der Halbzeitpause des Testspiels der deutschen Nationalelf sahen 5,19 Millionen (22,7 Prozent ab 21.35 Uhr) und den ZDF-Krimi „Letzte Spur Berlin“ ab 21.15 Uhr durchschnittlich 3,54 Millionen (16,1 Prozent).

Da sowohl „heute-Show“ als auch Jan Böhmermann („ZDF Magazin Royale“) jetzt in der Sommerpause sind, behalf sich das ZDF mit anderer Comedy am späteren Abend: Die Show „Till Reiners: Flamingos am Kotti“ sahen ab 23 Uhr 990.000 (6,8 Prozent).

