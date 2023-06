Elton ist bald auch im RTL-Programm zu sehen

Köln. Der Entertainer Elton (52) wird bald auch im RTL-Programm zu sehen sein. Der Kölner Privatsender strahlt ab Herbst Eltons Show „Blamieren oder Kassieren“ aus. Im kommenden Jahr soll dann mit „Schlag den Besten“ - ebenfalls moderiert von Elton - ein weiteres Format aus dem Show-Imperium von Stefan Raab zu RTL kommen. Das berichtete RTL am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

„Zusätzlich zum "Turmspringen" kommen zwei weitere Formate von Stefan Raab zu uns: "Blamieren oder kassieren" und "Schlag den Besten"“, sagte RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek im dpa-Interview. „Beides wird moderiert vom großartigen Elton, der bei RTL sein Debüt feiert. Das ist hoffentlich der Anfang einer innigen Freundschaft. Wir haben da auch schon die eine oder andere weitere Programmidee, die wir gemeinsam mit Stefan Raab umsetzen wollen.“

Prominente gegen Studiogäste

In der Neuauflage des Originals von „Blamieren oder Kassieren“ treten zwei Prominente gegen einen Studiokandidaten in Quiz-Runden gegeneinander an. Das Format war einst Teil der ProSieben-Sendung „TV total“ und im vorigen Jahr als eigene „XXL“-Show - ebenfalls noch bei ProSieben - zu sehen. Teilweise hatte es rund eine Million Zuschauer.

„Schlag den Besten“ wird dann im ersten Halbjahr 2024 bei RTL zu sehen sein. In der überarbeiteten Neuauflage treten dem Sender zufolge Prominente in vier Folgen in verschiedenen Duellen gegeneinander an. Im Finale spielen die zwei Besten um den Jackpot.

Der beliebte ProSieben-Moderator Elton, einst Sidekick von Stefan Raab, ist für mehrere Sender tätig. Im Ersten kennt man ihn aus der Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“. Auftritte hatte er auch im NDR, im ZDF und im KiKA.

