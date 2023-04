Über sechs Millionen sehen Corinna Harfouchs „Tatort“-Debüt

Die Charakterdarstellerin spielt eine „Tatort“-Kommissarin in Berlin. Das hatte es noch nie gegeben. 6,22 Millionen Menschen interessierte das. Und diesen Montag geht es weiter.

Berlin. Als neue Kommissarin Susanne Bonard hat Corinna Harfouch am Sonntagabend vor über sechs Millionen Fernsehzuschauern ihr „Tatort“-Debüt gegeben. Die 68-Jährige ermittelt in ihrer Rolle künftig gemeinsam mit Robert Karow (Mark Waschke) in der Hauptstadt Berlin.

Den Anfang machte die Doppelfolge „Nichts als die Wahrheit“, deren ersten Teil das Erste am Ostersonntag zeigte. 6,22 Millionen Menschen schalteten ein, das entsprach einem Marktanteil von 23,3 Prozent. Am heutigen Ostermontag steht am Abend die Ausstrahlung der zweiten Folge an.

Harfouch gehört zu den bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. In „Nichts als die Wahrheit“ geht es um eine junge Schutzpolizistin, die sich das Leben genommen hat. Ihr letzter Anruf ging an Bonard, die früher beim LKA arbeitete und nun an der Polizeiakademie lehrt.

Knapp dahinter lag bei den Quoten am Sonntag um 20.15 Uhr das ZDF mit dem „Traumschiff“. Im Schnitt schauten sich 5,20 Millionen Menschen die neueste Reise von Kapitän Parger (Florian Silbereisen) und seiner Crew an (19,4 Prozent). 3,03 Millionen entschieden sich für die Quizshow „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch (13,5 Prozent) - wo es am Sonntag für einige Minuten eine technische Panne gab und die richtigen Antwortmöglichkeiten nicht angezeigt werden konnten.

Auf Sat.1 lief der Fantasy-Film „Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen“ vor 1,13 Millionen Zuschauern (4,2 Prozent). ProSieben hatte die Gangsterkomödie „The Gentlemen“ im Programm und lockte damit 920.000 Zuschauer (3,6 Prozent). Für die Monthy-Python-Komödie „Das Leben des Brian“ entschieden sich auf RTLzwei 890.000 Zuschauer (3,4 Prozent). Auf Vox lief das Kochduell „Kitchen Impossible“ vor 860.000 Zuschauern, was bei einer Sendezeit bis zum späten Abend einen Marktanteil von 3,7 Prozent ergab.

