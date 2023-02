Klum hinter Krimi, Kölner Mädchensitzung und Fußball

Chiara Schoras spielt in der Kriminalreihe «Der Bozen-Krimi» die Kommissarin Sonja Schwarz.

Keine zwei Millionen Menschen mehr schauen den Auftakt zur inzwischen 18. Staffel von Heidi Klums „Germany's Next Topmodel“. Der ARD-Krimi hat mehr als viermal so viele Zuschauer, der ZDF-Karneval mehr als doppelt so viele.