Anja Reschke startet im Februar mit neuer Late-Night-Show

Eine neue Show in der ARD soll erst spät am Abend auf Sendung geben. Sie verspricht seriös recherchierte Informationen im Mix mit nievauvoller Unterhaltung.

Hamburg. Die „Panorama“-Moderatorin Anja Reschke geht am 2. Februar mit einer neuen ARD-Show im Spätprogramm auf Sendung. Bei „Reschke Fernsehen“ im Ersten beschäftigt sich die 50-Jährige laut NDR-Mitteilung vom Montag „30 Minuten lang mit einem gesellschaftlich relevanten Thema, dem sie immer weiter auf den Grund geht“.

Zum Charakter der Sendung hieß es: „Gespickt mit amüsanten Clips und Zitaten, zeigt sie in „Reschke Fernsehen“ erzählerisch Zusammenhänge und Hintergründe auf. Die Basis der Sendung ist journalistische Recherche, aber der Grundton ist unterhaltsam.“ In der ersten Sendung am Donnerstag, 2. Februar, um 23.35 Uhr geht es um „Bayern, die CSU und ihr spezielles Verhältnis zum Rest der Republik“. Die erste Staffel von „Reschke Fernsehen“ umfasst fünf Folgen, insgesamt sind für dieses Jahr zwölf Ausgaben geplant. Anja Reschke über ihre neue Sendung: „Wir besinnen uns auf die guten, alten, verlässlichen Werte des Fernsehens: seriöse Information und Unterhaltung mit Niveau. Die Sendung soll Spaß machen, aber am Ende steht dann auch Erkenntnis.“

Der Name der Sendung geht auf eine Diskussion im Jahr 2016 in der ARD-Talkshow „Hart aber fair“ zurück, in der unter anderem Anja Reschke und Alexander Gauland (AfD) zu Gast waren. Auf die Frage, warum seine Partei die Medien als „Lügenpresse“ bezeichne, antwortete Gauland, er nenne es nicht Lügenpresse, sondern „Reschke Fernsehen“.

