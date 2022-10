Mehr als sieben Millionen gruseln sich beim „Polizeiruf“

Der „Polizeiruf 110“ aus Magdeburg hat am Sonntag mit Abstand die meisten Zuschauer gehabt. 7,23 Millionen (25,4 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr die Episode „Hexen brennen“ im Ersten ein. Das Ermittlerduo Doreen Brasch (Claudia Michelsen) und Uwe Lemp (Felix Vörtler) beschäftigte in dem gruseligen Fall eine tote Frau, die nach dem Halloweenfest am Fuße des Brockens gefunden worden war.