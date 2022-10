8,70 Millionen schalten Furtwängler-«Tatort» ein

Charlotte Lindholm (l, Maria Furtwängler) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) in einer Szene aus «Tatort: Die Rache an der Welt».

Berlin. Der «Tatort» mit Maria Furtwängler ist am Sonntagabend in der Primetime mit Abstand am beliebtesten gewesen. 8,70 Millionen (28,7 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr die Episode «Die Rache an der Welt» in der ARD ein.

Die TV-Ermittlerinnen Charlotte Lindholm (Furtwängler) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) jagten diesmal einen Triebtäter, der an abgelegenen Ecken Göttingens Frauen auflauert. Das ZDF-Melodram «Ein Sommer auf Langeoog» mit Lara-Joy Körner und Helene Grass holten sich 4,85 Millionen Freunde der Romantik (16,0 Prozent) ins Haus.

Die RTL-Realityshow «Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare» erreichte 1,67 Millionen (6,2 Prozent). Sat.1 strahlte den Science-Fiction «Avengers: Infinity War» mit Josh Brolin und Robert Downey jr. aus, das wollten 1,51 Millionen (6,0 Prozent) sehen. Für die Vox-Kochshow «Grill den Henssler» konnten sich 1,46 Millionen (6,2 Prozent) erwärmen. Mit der Doku «Willkommen bei den Reimanns» auf Kabel eins verbrachten 1,06 Millionen (3,6 Prozent) den Abend.

RTLzwei hatte die US-Komödie «Born to Be Wild - Saumäßig unterwegs» mit Tim Allen, John Travolta und Martin Lawrence im Programm - 700 000 Zuschauer waren am Bildschirm dabei (2,4 Prozent). Auf ProSieben war die American-Football-Übertragung des NFL-Matches Chicago Bears gegen die Minnesota Vikings zu sehen. In dem Spielabschnitt ab 20.38 Uhr guckten 700 000 Fans (2,3 Prozent) zu.

© dpa-infocom, dpa:221010-99-73352/4 (dpa)