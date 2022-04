Bettina Schausten wird neue ZDF-Chefredakteurin.

Mainz. Bettina Schausten wird ZDF-Chefredakteurin. Die 57 Jahre alte derzeitige Vize-Chefredakteurin folgt zum 1. Oktober auf Chefredakteur Peter Frey, der in den Ruhestand geht, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag in Mainz mitteilte.

Der 64-Jährige leitet die Chefredaktion seit 2010. Der ZDF-Verwaltungsrat folgte demnach dem Personalvorschlag des neuen Intendanten Norbert Himmler.

Millionen Deutsche kennen Schausten aus dem Fernsehen. Sie interviewt regelmäßig Spitzenpolitiker zum Beispiel im ZDF-Format "Was nun?" und moderiert große Wahlabendsendungen. Ab und an ist sie auch als Moderatorin im "heute-journal" zu sehen. Die 57-Jährige ist seit Frühjahr 2019 Leiterin der Hauptredaktion Aktuelles und stellvertretende ZDF-Chefredakteurin. Die in Lüdinghausen in Nordrhein-Westfalen geborene Journalistin ist seit Jahrzehnten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig.

Der Verwaltungsrat beschloss am Freitag nach ZDF-Angaben weitere Personalien, die der Intendant vorgeschlagen hatte. Himmler war bis zu seinem Amtsantritt Mitte März ZDF-Programmdirektor gewesen. Nachfolgerin für diese Schlüsselposition wird bereits zum 1. Mai Nadine Bilke, sie ist zurzeit Chefin des Spartensenders ZDFneo. Die 46-Jährige steht für die Bestrebung des ZDF, etwa mit Serienformaten wieder mehr jüngere Leute anzusprechen.

Stellvertretende Chefredakteurin – also Nachfolgerin Schaustens in deren bisheriger Rolle - wird ZDF-Brüssel-Studioleiterin Anne Gellinek. Die 59-Jährige übernimmt ebenfalls die Leitung der Hauptredaktion Aktuelles. Stellvertretender Programmdirektor wird Frank Zervos. Der 45-Jährige verantwortet derzeit einen großen Teil der fiktionalen Programme im ZDF.

Intendant Himmler teilte mit: "Die neu aufgestellte Geschäftsleitung steht für exzellenten Journalismus und innovatives Programm-Management." Gemeinsam werde man die digitale Transformation des ZDF vorantreiben. "Unser Ziel bleibt: Ein hochwertiges und wertvolles Angebot für die ganze Gesellschaft."

Der Verwaltungsrat beaufsichtigt gemäß ZDF-Staatsvertrag die Arbeit des Intendanten. Das Gremium besteht aus zwölf Mitgliedern. Davon sind vier Vertreter der Bundesländer, darunter sind momentan zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Brandenburgs Landeschef Dietmar Woidke (SPD). Gremiumsvorsitzende ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Acht weitere Mitglieder sind vom Fernsehrat, der seinerseits die Programmarbeit des Senders beaufsichtigt, in den Verwaltungsrat gewählt. Sie dürfen weder Teil einer Regierung noch Mitglied des Bundestags oder von Länderparlamenten sein. Zum Verwaltungsrat zählen derzeit zum Beispiel Vertreter von Hochschulen.

