Hochwasser Hamburg: Als "Die Flut" Hamburg überschwemmte – der Doku-Podcast

Vor 60 Jahren erschütterte eine verheerende Sturmflut Hamburg und den Norden. Unser Podcast erinnert an die Opfer und Helden.

Hamburg. Es ist vollbracht! „Die Flut“, der erste Doku-Podcast des Hamburger Abendblatts, ist in dieser Woche komplett online. Die Reaktionen auf das Projekt sind überwältigend: Der Podcast ist nach wenigen Tagen bereits auf der Plattform Spotify unter den Top 50 der Geschichtspodcasts und bei Apple bereits auf Platz 32. Eine Leserin, deren Mutter die Sturmflut selbst als Kind miterlebte und in deren Familie die Katastrophe immer ein Thema war, schrieb der Redaktion: „Heute die ersten beiden Folgen gehört! Sehr gut gemacht, Glückwunsch ans ganze Team!“ Wir sagen Danke!

„Die Flut“: Sturmflut 1962 im Doku-Podcast

Der Doku-Podcast „Die Flut“ erinnert an die Opfer und die Helden der verheerenden Sturmflut vor 60 Jahren. Der erste Doku-Podcast des Hamburger Abendblatts macht die dramatischen Tage in fünf Episoden hör- und auf eine ganz eigene Art erlebbar. Die Redaktion hat Berichte von Zeitzeugen, historische Artikel und vieles mehr aus dem Archiv geholt, aktuelle Interviews geführt und die Stunden der Flut zusammengefasst. Die Themen der Episoden im Einzelnen:

Episode 1: Den Auftakt des Podcasts bildet die dramatische Reportage aus der Nacht, in der Hamburg versank.

Episode 2: Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Rolle des damaligen Polizeisenators Helmut Schmidt. War er wirklich der Mann der Stunde, oder hat sich hier ein Mythos gebildet? Darüber spricht Abendblatt-Redakteurin Vanessa Seifert mit Chefreporter und Helmut-Schmidt-Kenner Jens Meyer-Odewald.

Episode 3: Wer könnte besser über die Sturmflut von 1962 berichten als die Menschen, die sie hautnah erlebten? Das Hamburger Abendblatt hat über viele Jahre Berichte von Augenzeugen gesammelt. Einige von ihnen hören Sie in dieser Episode.

Episode 4: Ist Hamburg heute besser auf einen Katastrophenfall vorbereitet als 1962? Was würde passieren, wenn der Fall der Fälle eintritt, und wer entwickelt in der Hansestadt Pläne für solche Krisen? Darüber spricht Abendblatt-Redakteurin Kaja Weber mit Maik Vorwerk, dem Referatsleiter für Katastrophenschutz in der Innenbehörde.

Episode 5: Die Schlagzeilen der dramatischen Tage – in der fünften Episode hören Sie, wie das Abendblatt auf seinen Titelseiten am 17., 19. und 20, Februar 1962 über die Katastrophe berichtet hat.

Den Podcast „Die Flut“ finden Sie auf abendblatt.de/podcast/flut, in den Abendblatt-Apps Podcast und E-Paper und den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und Apple.