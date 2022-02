Wörner-Krimi vor Jauch-Quiz

Auch am Montagabend hatte die Konkurrenz gegen den Primetime-Krimi keine Chance. Natalia Wörner lag im ZDF mit "Unter anderen Umständen" vorn.

Jana Winter (Natalia Wörner) in einer Szene von "Mutterseelenallein" aus der der TV-Krimireihe "Unter anderen Umständen".

Berlin. Die stets quotenstarke ZDF-Krimireihe "Unter anderen Umständen" mit Natalia Wörner hat mal wieder souverän das Quotenrennen gewonnen. Wie bei der letzten neuen Ausgabe vor etwa einem Jahr schalteten siebeneinhalb Millionen ein.

Genau genommen waren es am Montagabend 7,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (24,8 Prozent ab 20.15 Uhr) für den Film "Unter anderen Umständen - Mutterseelenallein". Der Fall drehte sich um einen Kindermord. "Wohl mit der härteste Fall in unserer Reihe", sagte Wörner dazu, die in der Reihe seit 15 Jahren die TV-Ermittlerin Jana Winter mimt.

Auf Platz zwei zur besten Sendezeit landete RTL mit seinem Quiz "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch (4,28 Millionen/14,5 Prozent).

Die erste von vier Folgen der BBC-Produktion und Tierdokureihe "Planet der Liebe" innerhalb der Reihe "Erlebnis Erde" kam im Ersten auf 2,92 Millionen Zuseher (9,5 Prozent). Weitere Teile sind am 21.2., 7.3. und 14.3. zu sehen.

Dahinter lagen ZDFneo und der Krimi "Inspector Barnaby: König Dame Tod" (1,84 Millionen/6,1 Prozent), die Vox-Dokusoap "First Dates Hotel" (1,17 Millionen/4,0 Prozent), die RTLzwei-Dokusoap "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" (1,02 Millionen/3,3 Prozent), der Auftakt der Sat.1-Serie "Nachricht von Mama" (0,97 Millionen/3,1 Prozent) sowie die Sitcom "Young Sheldon" bei ProSieben (0,91 Millionen/2,9 Prozent).

