"Let's Dance" kommt mit Michelle und Hardy Krüger jr.

Sängerin Michelle soll in der RTL-Show "Let's Dance" zu sehen sein.

Köln. Sängerin Michelle (49, "Wer Liebe lebt") und Schauspieler Hardy Krüger jr. (53, "Forsthaus Falkenau") sind ab dem 18. Februar in der neuen Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" zu sehen.

Zur Kandidatenliste der 15. Staffel zählen außerdem Instagrammerin und Model Cheyenne Ochsenknecht (21) und Schauspieler Timur Ülker (32, "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"), wie der Fernsehsender am Donnerstagabend auf seiner Internetseite und bei Instagram mitteilte.

Auch der ehemalige Leichtathlet Mathias Mester und Nachwuchspolitikerin Caroline Bosbach wollen die Nachfolge von Vorjahressieger Rúrik Gíslason, ehemaliger Profi-Fußballer, antreten. Schauspielerin und Moderatorin Sarah Mangione nannte der Sender als eine weitere Kandidatin.

Welche Tanzpaare aus Promis und Profis gebildet werden, werde sich in einer Kennenlernshow am 18. Februar (20.15 Uhr) entscheiden, mit der die neue Staffel beginnt, hieß es in der Mitteilung.

