ProSiebenSat.1 "The Voice"-Finale mit einem Ehepaar und Ed Sheeran

Die Gewinnerinnen und Gewinner aus dem "The Voice of Germany"-Halbfinale: Sebastian Krenz (l-r), Linda Elsener, Gugu Zulu, Katarina Mihaljevic sowie Charlene und Florian Gallant.

Einmal auf der gleichen Bühne stehen wie Ed Sheeran: Dieser Traum geht jetzt für Florian und Charlene Gallant in Erfüllung. Das Ehepaar gehört zu den sechs Finalisten bei "The Voice of Germany".