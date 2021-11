Mehr als 4,6 Millionen verfolgen Corona-Drama

Berlin. Das Corona-Drama "Die Welt steht still" im ZDF hat sich am Montagabend bei den Einschaltquoten an die Spitze gesetzt.

4,63 Millionen Zuschauer (15,6 Prozent) wählten ab 20.15 Uhr den Film mit Natalia Wörner und Marcus Mittermeier. An der zweiten Stelle landete RTL mit Inka Bauses Show "Bauer sucht Frau", die 4,11 Millionen (14,2 Prozent) sahen.

Das Erste hatte die Sondersendung "ARD extra: Die Corona-Lage" im Programm - 3,42 Millionen (11,5 Prozent) guckten zu. Im Anschluss stieg die Zuschauerzahl bei der Talkrunde "Hart aber fair" mit Frank Plasberg zum Thema Impfstrategie auf 3,57 Millionen (12,1 Prozent).

ZDFneo strahlte den britischen Krimi "Inspector Barnaby: Und wo sind die Leichen?" mit Neil Dudgeon und Gwilym Lee aus und lockte damit 1,83 Millionen (6,1 Prozent) an. Den Agententhriller "Mission: Impossible" mit Tom Cruise, Jon Voight und Emmanuelle Béart auf Kabel eins holten sich 1,03 Millionen (3,7 Prozent) ins Haus.

Die Sat.1-Reportagereihe "Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege" verfolgten 940.000 Leute (3,7 Prozent), dieselben Werte erreichte die Vox-Dokusoap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer".

Mit der RTLzwei-Datingshow "Adam sucht Eva" verbrachten 900.000 Menschen (3,1 Prozent) den Abend. Die amerikanische Sitcom "Young Sheldon" auf ProSieben hatte 780.000 Zuschauer (2,6 Prozent).

ZUGABE - der Kultur-Newsletter Jeden Donnerstag alles lesen, was auf Hamburgs Bühnen und hinter den Kulissen los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211116-99-18623/4

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: TV & Medien