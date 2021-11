Der angegraute Entertainment-Gaul Thomas Gottschalk will es noch einmal wissen. Am Samstagabend moderiert er eine Sonderausgabe von "Wetten dass..?" im ZDF.

Thomas Gottschalk moderiert am 6. November eine Sonderausgabe von "Wetten, dass..?".

Showmaster Thomas Gottschalk nimmt sich selbst nicht so ernst

Nürnberg. Entertainer Thomas Gottschalk (71) geht gelassen mit Kritik um. "Viele meiner Kritiker habe ich bereits überlebt. Ich nehme weder mich ernst, noch das, was über mich geschrieben wird", sagte er dem Magazin "SuperIllu". Am Samstag moderiert Gottschalk in Nürnberg eine Sonderausgabe der ZDF-Show "Wetten dass..?".

Unter den Gästen ist Schlagerstar Helene Fischer. "Helene spielt in der Champions League. Sie gehört bei dieser Show auf die Bank und auf die Bühne", sagte Gottschalk. Auf die Frage, welchen Rat er der Sängerin mit auf den Weg geben würde, sagte er: "Shitstorms kommen und gehen. Da biegt sich die Palme im Wind, und die deutsche Eiche fällt um. Ich hab immer die Palme gemacht."

