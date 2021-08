Für ihren neuen Job muss Jasmin Wagner früh aufstehen. Die Sängerin mischt jetzt bei "Alles was zählt" als Schauspielerin mit.

RTL-Soap Jasmin Wagner als TV-Ärztin bei "Alles was zählt"

Köln. Popsängerin Jasmin Wagner - auch bekannt unter dem Namen Blümchen - übernimmt eine Gastrolle bei der RTL-Soap "Alles was zählt" ("AWZ"). Das gab der Sender aus Köln bekannt. Die 41-Jährige spielt eine Ärztin einer internationalen Hilfsorganisation.

Die Dreharbeiten haben schon begonnen. Die Sängerin ist ab 14. Oktober (19.05 Uhr) bei RTL zu sehen. "Ich war ja zehn Jahre am Theater, das sind ja ganz andere Arbeitsvorgänge", sagte Wagner im RTL-Interview. Umso gespannter war sie nach eigenen Worten auf die Dreharbeiten bei "AWZ". Ihr erstes Fazit: "Die Tage gehen früh los, ich glaube, nur Bäcker stehen früher auf."

Die Mischung aus Disziplin und Spaß mit den Kollegen sei genau nach ihrem Geschmack, sagte Wagner RTL: "So arbeite ich am liebsten!" 1997 war Jasmin Wagner auch schon mal beim RTL-Daily-Soap-Klassiker "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen gewesen. Damals hatte sie einen Gesangsauftritt mit dem Blümchen-Song "Gib' mir noch Zeit" gehabt. "Das Tolle an meinem Werdegang ist, dass ich viele Karrieren nacheinander gehabt habe - und jetzt kann ich alles mischen."

"Alles was zählt", produziert von UFA Serial Drama, läuft von montags bis freitags um 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit auf TVNOW.

© dpa-infocom, dpa:210813-99-827881/3