Pastewka in zweiter "LOL"-Staffel

Berlin. Es darf weiter (nicht) gelacht werden: Der Streaming-Dienst Amazon Prime strahlt im Herbst eine zweite Staffel der Lach-Wettbewerb-Show "LOL" aus.

In der von Michael Bully Herbig präsentierten Show mit Promi-Komikern geht es darum, andere zum Lachen zu bringen und selbst nicht zu lachen. Wer am Ende übrig bleibt, gewinnt die Show. In der zweiten Staffel sind diese Promis dabei: Bastian Pastewka, Klaas Heufer-Umlauf, Annette Frier, Martina Hill, Tommi Schmitt, Larissa Rieß und Tahnee. Das teilte Amazon am Montag mit. Aus der ersten Staffel kommen außerdem nochmals Anke Engelke, Max Giermann und Kurt Krömer dazu.

Der "Spiegel" berichtete auf seiner Webseite am Montag zuerst über die Zusammensetzung. Unlängst hatte "Bild" bereits einige der Namen nach eigenen Informationen genannt - Amazon hatte dies bislang offiziell nicht bestätigt. Die erste Staffel gewann Torsten Sträter. Das Format "LOL: Last One Laughing" gibt es bereits in anderen Ländern.

