Mehr als fünf Millionen Zuschauer bei "Der Alte"

Berlin. Eine neue Folge der ZDF-Krimireihe "Der Alte" hat bei den Quoten zur besten Sendezeit am Freitagabend vorn gelegen. 5,29 Millionen sahen um 20.15 Uhr zu - das entsprach einem Marktanteil von 17,0 Prozent.

Den Spielfilm "Klara Sonntag - Kleine Fische, große Fische" im Ersten mit Mariele Millowitsch sahen sich 4,64 Millionen an (14,9 Prozent). In der RTL-Tanzshow "Let's Dance" schied am Freitagabend Ex-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer aus: 4,19 Millionen Zuschauer schalteten ein (14,9 Prozent).

Das Action-Spektakel "Power Rangers" erreichte auf ProSieben 1,28 Millionen (4,3 Prozent). Für "LUKE! Die Greatnightshow" mit Luke Mockridge entschieden sich auf Sat.1 1,26 Millionen (4,2 Prozent). Das Remake des Krimiklassikers "Magnum P.I." sahen sich auf VOX 1,03 Millionen an (3,3 Prozent). 0,89 Millionen (2,9) wollten die Krimiserie "Death in Paradise" auf ZDFneo sehen.

© dpa-infocom, dpa:210424-99-334759/4