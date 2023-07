Markus Lanz am 13. Juli: Das sind heute seine vier Gäste im ZDF-Talk

ZDF-Sendung "Markus Lanz" am Donnerstag: Die Gäste am 13. Juli

Berlin.

Dreimal pro Woche empfängt Markus Lanz in seiner nach ihm benannten Talkshow verschiedene Gäste

Dazu gehören Politiker und Berühmtheiten, aber auch Journalisten und Fachleute

Am Donnerstag (13. Juli) sind diese Gäste bei Markus Lanz im Studio

Politiker, Journalistinnen und Fachleute diskutieren über die verschiedensten Themen: Viele – manchmal mehr, manchmal weniger – prominente Menschen sind jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" zu Gast. Der Moderator spricht mit ihnen über aktuelle, politische und gesellschaftsrelevante Ereignisse.

Dreimal pro Woche lädt Markus Lanz zu seiner Talkrunde. Welche Gäste am jeweiligen Tag in der Talk-Runde dabei sind, veröffentlicht das ZDF am Nachmittag vor der Sendung. Am Abend wird die Sendung dann einige Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Diese Gäste sind heute dabei:

"Markus Lanz": Diese Gäste sind heute (13. Juli) dabei

Christian Dürr (FDP), Politiker und Fraktionsvorsitzender im Bundestag

(FDP), Politiker und Fraktionsvorsitzender im Bundestag Petra Prinzler , Journalistin ("Die Zeit")

, Journalistin ("Die Zeit") Adam Tooze , Wirtschaftshistoriker

, Wirtschaftshistoriker Uwe Ritzer, Journalist ("Süddeutsche Zeitung")

Die Talkshow gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten im deutschen Fernsehen. Die Sendung hat laut dem Medienexperten Bernd Gäbler eine klare Wandlung vollzogen: Während früher eher Boulevard-Themen diskutiert worden, setzt die Redaktion inzwischen auf harte Politikthemen. (fmg)