Markus Lanz am 20. Juli: Thema und Gäste – die Infos zur ZDF-Show am 20.07.

ZDF-Talkshow "Markus Lanz" am Donnerstag: Thema und Gäste am 20. Juli

Berlin.

In seiner Talkshow spricht Markus Lanz mit Politikern und anderen Berühmtheiten über aktuelle Themen

Am Donnerstag (20. Juli) geht es um die Protestaktionen der "Letzten Generation"

Neben der Ethikratsvorsitzenden Alena Buyx sind Aktivisten und ein Theologe in der ZDF-Show zu Gast

Politiker, Journalistinnen und Fachleute diskutieren über die verschiedensten Themen: Viele – manchmal mehr, manchmal weniger – prominente Menschen sind jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" zu Gast. Der Moderator spricht mit ihnen über aktuelle, politische und gesellschaftsrelevante Ereignisse.

Dreimal pro Woche lädt Markus Lanz zu seiner Talkrunde. Welche Gäste am jeweiligen Tag in der Talk-Runde dabei sind, veröffentlicht das ZDF am Nachmittag vor der Sendung. Am Abend wird die Sendung dann einige Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Am heutigen Donnerstag sind insgesamt vier Gäste zu Besuch im Studio.

"Markus Lanz": Diese vier Gäste sind heute (20. Juli) dabei

Alena Buyx – Ethikratsvorsitzende: Sie reflektiert den Zustand der deutschen Gesellschaft und Protestkultur. „Die öffentliche Diskussion ist nachweislich ruppiger, gereizter und polarisierter geworden“, stellt sie fest.

Die Talkshow gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten im deutschen Fernsehen. Die Sendung hat laut dem Medienexperten Bernd Gäbler eine klare Wandlung vollzogen: Während früher eher Boulevard-Themen diskutiert worden, setzt die Redaktion inzwischen auf harte Politikthemen. (fmg)