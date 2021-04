Talkshow: Das verdienen Gäste bei „Anne Will“, „Hart aber fair“ und Co.

Talkshows wie "Anne Will" oder "Markus Lanz" sind beliebt. Doch was verdienen Gäste wie Politiker oder Experten durch die Sendungen?

Fernsehen Talkshows: Was verdienen die Gäste bei „Anne Will“ und Co.?

Berlin. Wer zur Primetime in Deutschland den Fernseher einschaltet, kommt an Talkshows kaum vorbei. Fast jeden Abend läuft ein anderes Format, in dem die Gäste diskutieren und debattieren. Meist nehmen Poltikerinnen und Politiker, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch Journalistinnen und Journalisten oder Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne Platz und teilen ihre Meinungen mit den Menschen im Studio und vor den Fernsehern.

Manche von ihnen sieht man so häufig im Fernsehen, dass man annehmen könnte, sie hätten kaum mehr etwas Anderes zu tun, als im TV zu diskutieren. Tun sie das wegen des Geldes? Wohl kaum. Denn das Honorar in Deutschlands beliebtesten Talkshows fällt eher mager aus.

Anne Will empfängt ihre Gäste sonntagsabends zu ihrer Talk-Sendung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten kein Honorar für ihre Auftritte.

„Anne Will“: Gäste erhalten keine Bezahlung

Moderatorin Anne Will empfängt ihre Gäste in der Regel sonntagsabends zur gleichnamigen Talk-Sendung, die in Berlin produziert wird. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Show erhalten kein Honorar für ihre Auftritte.

Die Produktionsfirma "Will Media" übernimmt in Einzelfällen lediglich die Kosten der Anreise - nicht jedoch bei Politikerinnen und Politikern, teilt eine Sprecherin gegenüber unserer Redaktion mit.

„Maybrit Illner" zahlt zwischen 500 und 1000 Euro

In der Talkshow von Moderatorin Maybrit Illner, die in der Regel donnerstags im ZDF läuft, erhalten Politikerinnen und Politiker ebenfalls kein Honorar, wie der Sender mitteilt.

Lediglich Expertinnen und Experten bekommen in „begründeten Ausnahmefällen" eine Aufwandsentschädigung. „Diese beläuft sich in der Regel auf 500 Euro und übersteigt 1000 Euro nicht", so das ZDF. Außerdem kommt der Sender nach eigenen Angaben für Reisekosten und Übernachtung in Berlin auf, wenn dies von den Gästen gewünscht wird.

„Hart aber fair" und „Maischberger“ - WDR schweigt über Höhe der Aufwandsentschädigungen

Bei „Hart aber fair" mit Moderator Frank Plasberg erhalten Politikerinnen, Politiker oder andere Menschen, die in einer "offiziellen Funktion zu Gast sind" ebenfalls keine Aufwandsentschädigung, teilt der WDR mit. Der Sender produziert die Sendung.

Gäste, die hingegen keine Politiker oder Offizielle sind, erhalten eine „Aufwandsentschädigung." Die Höhe dieser Entschädigung wollte der WDR jedoch trotz mehrmaliger Anfrage unserer Redaktion nicht mitteilen.

Falls notwendig, übernimmt der WDR zudem die Kosten für Anreise und Übernachtung der Gäste. Es gibt laut WDR keine Form von Zusatzvereinbarungen, wenn ein Gast zum wiederholten Mal eingeladen ist. Die gleichen Bedingungen gelten für die Sendung "Maischberger - die Woche", die auch vom WDR produziert wird und mittwochs im Ersten zu sehen ist.

Karl Lauterbach: Talkshow-König verdient kein Geld mit Auftritten

Bekämen die Politikerinnen und Politiker tatsächlich Geld für ihre Auftritte, hätte einer in den vergangenen Monaten wohl ordentlich kassiert: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie kaum mehr aus deutschen Talkshows wegzudenken. Mit insgesamt 14 Einladungen in den Talkshows von ARD und ZDF war Lauterbach im Jahr 2020 neben Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier der meist gefragteste Gast in den politischen Sendungen.

Als der SPD-Politiker im vergangenen Sommer wieder einmal bei Twitter bekannt gab, dass er am Abend bei Markus Lanz als Gast zugegen sei, stellte ihm ein Nutzer eine indiskrete Frage. Er wollte öffentlich von Lauterbach wissen, wie viel „Aufwandsentschädigung“ er denn für jeden Auftritt bei Markus Lanz bekäme: „2000 oder 5000 Euro?“ Karl Lauterbach antwortete auf den Tweet: „Natürlich bekomme ich keine Aufwandsentschädigung.“

Natürlich bekomme ich keine Aufwandsentschädigung. https://t.co/FOHWrvgSZp — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) August 13, 2020

Unter dem Post entbrannte eine Diskussion. So fragte ein User, warum Lauterbach dann überhaupt auftrete, während ein anderer den Politiker verteidigte: „Für einige anscheinend unvorstellbar, dass Menschen wie Karl Lauterbach aufklären und sich dafür auch noch beschimpfen lassen, bis hin zu Morddrohungen, und dafür noch nicht einmal Geld bekommen. Da sollten einige mal drüber nachdenken.“