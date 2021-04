Ostern in Rom, Eltville, Landshut, Berlin

Berlin. Ostern als Fest der Auferstehung Jesu Christi ist der höchste Feiertag der Christen. Angesichts der Einschränkungen für Kirchgänger in der Corona-Pandemie haben TV-Gottesdienste für dieses Osterfest erneut eine besondere Bedeutung. Eine Auswahl:

KARSAMSTAG (3. APRIL):

- 19.30 UHR, ARD-ALPHA: Osternacht mit Papst Franziskus - Live aus dem Petersdom in Rom . Mit Rücksicht auf die Ausgangssperre findet die sogenannte Osternacht im Vatikan schon Abend um 19.30 Uhr statt. Es kommentieren Monsignore Erwin Albrecht und Elisabeth Möst.

- 22.00 UHR, BR FERNSEHEN UND 23.55 UHR, DAS ERSTE: Evangelischer Gottesdienst zur Osternacht aus der Christuskirche in Landshut . Die Predigt hält der EKD-Ratsvorsitzende und bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.

OSTERSONNTAG (4. APRIL):

- 9.30 UHR, ZDF: "Trotzdem Zuversicht" - evangelischer Gottesdienst aus der Johanneskirche in Eltville-Erbach . Der Gottesdienst mit Bischöfin Kirsten Fehrs und Pfarrerin Bianca Schamp dauert 45 Minuten. Die Orgel spielt Andreas Karthäuser.

- 10.00 UHR, RBB FERNSEHEN: Evangelischer Gottesdienst zum Ostersonntag - Live aus dem Berliner Dom . Der Gottesdienst steht unter dem Motto "Hoffnung, Gelassenheit, Lebensfreude". Mit dabei sind Landesbischof Christian Stäblein (EKBO) und Domprediger Michael Kösling. Die Musik kommt von Andreas Sieling (Domorganist), Christina Elbe (Sopran), Stephan Rudolph (Trompete) und Merit Zloch (Harfe).

- 10.00 UHR, DAS ERSTE, DRITTE von BR, HR, SR, SWR: Ostern in Rom - Gottesdienst mit Papst Franziskus und Segen Urbi et Orbi . Auch 2021 hat Corona in Italien strenge Beschränkungen zur Folge. Nur wenige Gläubige dürfen auf den Petersplatz und in den Petersdom.

OSTERMONTAG (5. APRIL):

- 10.00 UHR, DAS ERSTE, DRITTE von SR und SWR: Evangelischer Gottesdienst zum Ostermontag - Übertragung aus der Kreuzkirche Hamburg-Kirchdorf . Pastor Malte Detje feiert diesen Gottesdienst gemeinsam mit einer kleinen Gruppe aus der Gemeinde.

© dpa-infocom, dpa:210402-99-66451/2