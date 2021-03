Finale Kardashian-Staffel in den USA gestartet

Los Angeles. In den USA ist die 20. und letzte Staffel der legendären Reality-Serie "Keeping Up with the Kardashians" mit der gewohnten Prise Drama in der chaotischen Promi-Familie angelaufen.

Die erste Folge wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) vom Unterhaltungssender "E!" ausgestrahlt. Dabei ging es unter anderem um eine mögliche künstliche Befruchtung von Khloé Kardashian und um ein Liebes-Hin-und-Her zwischen Schwester Kourtney und ihrem Ex Scott Disick. Die Show läuft mit der 20. Staffel aus.

Die ersten Reaktionen waren durchwachsen: Das Internetportal "Daily Beast" regte sich über die Scheinheiligkeit der Familienmitglieder über die Beschränkungen während der Corona-Krise auf. "Es sollte nicht überraschen, dass die Episode am Donnerstagabend mit unpassenden Kommentaren über die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf ihr Leben übersät ist, die im Zusammenhang mit der gut dokumentierten Missachtung von Sicherheitsprotokollen durch die Kardashians im letzten Jahr umso scheinheiliger sind".

Die Kardashians stehen seit 2007 für die Serie vor der Kamera - in den vergangenen 14 Jahren wurde die chaotische Familie um Superstar Kim Kardashian berühmt und steinreich. Die Anfänge im Rampenlicht machte dabei Vater Robert Mitte der 90er, weil er im Verteidigerteam im Mordprozess gegen Ex-Footballprofi O.J. Simpson war.

Kim Kardashian eröffnete derweil nach einigen Auftritten in der Real-Life-Show "The Simple Life" mit "It-Girl" Paris Hilton mit ihren Schwestern Kourtney und Khloé Anfang der 2000er-Jahre einen Modeladen. 2007 tauchte ein Sexvideo von ihr und ihrem damaligen Freund auf. Doch es schadete den Kardashians nicht. Die Aufmerksamkeit auch durch eine von Kim angestrengte Klage half der Familie, auf dem Radar der TV-Industrie zu landen.

"Keeping Up with the Kardashians" (etwa: Mit den Kardashians Schritt halten) wurde zu einer Fernseh-Attraktion. Alle Beteiligten wurden zu Stars, während sie dabei gefilmt wurden, wie sie in Pools badeten, sich für den Playboy fotografieren ließen, Luxusautos kauften oder mit Handtaschen aufeinander einschlugen. Abseits der Oberflächlichkeit dokumentierte "Keeping Up with the Kardashians" dabei auch die Geschlechtsangleichung von Bruce Jenner, dem zweiten Ehemann von Mutter Kris, zur Frau Caitlyn.

© dpa-infocom, dpa:210319-99-885167/3