Mehr als 7,3 Millionen Zuschauer beim "Bergdoktor"

Hochzeit in den Bergen? Hans Sigl als Dr. Martin Gruber machte das Rennen um die Gunst des Publikums zur Primetime.

Die Fernsehfamilie des "Bergdoktors" (hinten): Bei ihnen ist immer was los.

Berlin. "Der Bergdoktor" hat am Donnerstagabend die meisten Zuschauer angelockt. 7,32 Millionen Zuschauer (22,1 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr im Zweiten die Heimatserie mit Hans Sigl und Ronja Forcher ein.

Das Erste strahlte zeitgleich den Krimi "Steirerwut" aus und erreichte damit 5,76 Millionen (17,4 Prozent). Miriam Stein ging als Ermittlerin Sandra Mohr diesmal dem Zusammenhang zwischen dem verdächtigen Suizid eines Bergbauern und einem Golfplatzprojekt nach.

Erneut stark beim Publikum war Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben. 2,48 Millionen (8,0 Prozent) waren am Bildschirm dabei. In der für Privatsender wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen, die als besonders empfänglich für Werbespots gelten, kam die Model-Auslese auf 18,8 Prozent Marktanteil.

RTL strahlte die Serie "Der Lehrer" aus, 1,37 Millionen (4,1 Prozent) konnten sich dafür begeistern. Mit dem amerikanischen Actionfilm "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" auf Sat.1 verbrachten 1,28 Millionen (4,1 Prozent) den Abend. Die Comicverfilmung "Avengers: Age of Ultron" auf Vox holten sich 1,22 Millionen (4,2 Prozent) ins Haus.

Die Kabel-eins-Reportagereihe "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" kam auf 950.000 Zuschauer (3,0 Prozent). Die RTLzwei-Realitydoku "Kiez knallhart: Berlin-Neukölln" sahen 790.000 Leute (2,5 Prozent). Und die Krimireihe "Letzte Spur Berlin" auf ZDFneo guckten 510.000 Menschen (1,5 Prozent).

