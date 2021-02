George Clooney produziert Serie über Missbrauchsskandal

Gemeinsam mit seinem Produktionspartner will George Clooney den Vorwürfen von jahrzehntelangem Missbrauch von Sportstudenten durch einen Arzt an der Ohio State Universität nachgehen.

George Clooney will gemeinsam mit seinem Produktionspartner Grant Heslov eine Doku-Serie über einen Missbrauchsskandal an einer US-Universität produzieren.

Los Angeles. George Clooney (59) und sein Produktionspartner Grant Heslov (57) wollen mit ihrer Firma Smokehouse Pictures eine Doku-Serie über einen Missbrauchsskandal an einer US-Universität produzieren.

Laut einer gemeinsamen Mitteilung mit der Firma Sports Illustrated Studios wollen die Filmemacher den Vorwürfen von jahrzehntelangem Missbrauch von Sportstudenten durch einen Arzt an der Ohio State Universität (OSU) nachgehen.

Die Zeitung "Sports Illustrated" hatte im vorigen Oktober einen investigativen Artikel veröffentlicht. Darin sprechen Dutzende frühere Studenten über sexuellen Missbrauch in den 80er und 90er Jahren durch einen Teamarzt. Trotz Beschwerden soll die Universität lange nichts dagegen unternommen haben. Erst im vorigen Jahr erklärte sich OSU zur Zahlung einer Entschädigung in Millionenhöhe an Hunderte Opfer bereit. Sie wollten diese "verheerende und tragische Geschichte" ans Licht bringen, teilten Clooney und Heslov mit.

Das Duo war zuvor bei Filmen wie "Argo", "Im August in Osage County" und "Monuments Men - Ungewöhnliche Helden" als Produzenten an Bord.

