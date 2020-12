Buch von Papst Franziskus soll Netflix-Doku werden

Berlin. Der Streamingriese Netflix will eine Doku-Reihe basierend auf dem Buch "Sharing the Wisdom of Time" von Papst Franziskus drehen.

In dem Format sollen die Geschichten von älteren Menschen weltweit aus den Augen von jungen Filmemachern unter 30 erzählt werden, wie es einer Mitteilung des Verlages Loyola Press heißt, in dem das Buch des Papsts 2018 erschienen ist.

Papst Franziskus wird die Folgen kommentieren. Die Veröffentlichung ist für das kommende Jahr geplant.

