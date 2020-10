In Krisenzeiten tut Ablenkung ganz gut. Da kommt Sonnyboy Johannes B. Kerner mit prominenten Rategästen vielen Zuschauern gerade recht.

Einschaltquoten Quiz macht Quote

Berlin. Die ZDF-Quizshow "Da kommst Du nie drauf!" mit Johannes B. Kerner hat am Mittwochabend zur besten Sendezeit die Topquote erzielt. 4,48 Millionen Zuschauer (14,9 Prozent) waren ab 20.15 Uhr an den Bildschirmen dabei.

Als prominente Gäste waren dieses Mal Eckart von Hirschhausen, Ilka Bessin, Wotan Wilke Möhring, Guido Cantz, Laura Wontorra und Reiner Calmund im Studio. Das Erste hatte derweil die Krimiserie "Babylon Berlin" im Programm - ab 20.20 Uhr schalteten 2,99 Millionen Leute (10,0 Prozent) ein. Für die RTL-Datingshow "Die Bachelorette" konnten sich 1,70 Millionen (5,8 Prozent) erwärmen. Die Sat.1-Kochshow "The Taste" erreichte 1,41 Millionen (5,4 Prozent).

ProSieben strahlte die Krankenhausserie "Grey's Anatomy" aus, das wollten 1,16 Millionen (3,8 Prozent) sehen. Der Science-Fiction-Film "Prometheus - Dunkle Zeichen" lockte bei Kabel eins 1,11 Millionen (4,0 Prozent) an. Die Arztserie "The Good Doctor" auf Vox verfolgten 1,06 Millionen (3,5 Prozent). Die RTLzwei-Realitysoap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" sahen 910.000 (3,0 Prozent) und die ZDFneo-Dramaserie "Breaking Even" 380.000 Zuschauer (1,3 Prozent).

