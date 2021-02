"The Masked Singer": Die Siegesprämie fällt ziemlich dürftig aus

Bei "The Masked Singer" kämpfen auch in der vierten Staffel wieder kostümierte Promis um den Sieg. Was können die Stars abstauben?

Wer steckt unter den Masken? Die spektakulären Kostüme der Masked Singer ziehen die Zuschauer wieder in ihren Bann. Wir zeigen sie in voller Pracht.

The Masked Singer: Das sind die Masken der Stars

Fernsehen "The Masked Singer": Was gewinnen die Sieger der Sendung?

Köln. Ab Dienstag, 16. Februar kämpfen zehn deutsche Stars und Sternchen wieder um den Triumph in der etwas anderen Gesangs-Show: "The Masked Singer". Dafür schlüpfen die prominenten Kandidaten nicht nur in bis zu 25 Kilogramm schwere Kostüme – sie müssen Woche für Woche auch Songs zum Besten geben. Der Gewinn unterscheidet sich allerdings stark von allen anderen Talentshows im deutschen Fernsehen.

Das Leoparden-Kostüm der vierten "The Masked Singer"-Staffel.

Foto: ProSieben / Willi Weber

Lesen Sie dazu: "The Masked Singer": So funktioniert die TV-Show mit Masken

"The Masked Singer": Was erhält der Sieger des Gesangswettbewerbs eigentlich?

In sechs Folgen müssen sich die Teilnehmer beweisen. Ob sie punkten konnten, entscheiden die Zuschauer via Abstimmung. Nur die Sängerinnen und Sänger mit den meisten Stimmen dürfen auch in der kommenden Woche wieder performen. Nach mehreren Duellen im Halbfinale und Finale wird der Sieger gekürt.

Anders als in vielen anderen Sendungen gibt es für die prominenten Wettstreiter am Schluss allerdings weder eine Siegesprämie, noch einen Plattenvertrag. Im Vordergrund steht vor allem, sich selbst zu fordern, neue Talente zu entdecken oder aber der bisher heimlichen Leidenschaft des Singens nachzugehen.

Der „The Masked Singer“-Sieger erhält einen gravierten Pokal.

Foto: Willi Weber / ProSieben

So ganz ohne eine Auszeichnung lässt ProSieben den Sieger dann aber doch nicht gehen. Neben einem gesteigerten Bekanntheitsgrad und TV-Relevanz erhält er oder sie einen großen Pokal. Dieser hat die Form einer Maske und die Gravur "The Masked Singer".

"The Masked Singer": Das sind die Sieger der ersten drei Staffeln

Bisher konnten drei Stars eine solche Trophäe einheimsen: In Staffel eins im Jahr 2019 hatte sich Sänger Max Mutzke als Astronaut durchsetzen können. Im Frühjahr 2020 belegte Schauspieler Tom Beck den ersten Platz – und zwar als Faultier verkleidet. Ende 2020 sang sich Sarah Lombardi als Skelett an die Spitze.

Sarah Lombardi hat im Kostüm des Skeletts „The Masked Singer“ gewonnen.

Foto: Willi Weber / dpa

"The Masked Singer" - Mehr zum Thema