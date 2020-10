Dreharbeiten Heino Ferch ist geschockt von den Zuständen in Kalabrien

Die Dreharbeiten in Italien haben bei Heino Ferch Spuren hinterlassen.

Heino Ferch war zu Dreharbeiten für einen Mafia-Film in Kalabrien. Die Verhältnisse in der italienischen Region haben ihn an den Wilden Westen erinnert.