"Schmidteinander"-Erfinder Herbert Feuerstein gestorben

Köln. Der mit der Sendung "Schmidteinander" bekannt gewordene Satiriker Herbert Feuerstein ist tot. Der Humorist starb am Dienstag im Alter von 83 Jahren in Erftstadt bei Köln, wie sein Haussender WDR am Mittwoch unter Berufung auf Feuersteins Ehefrau mitteilte.

Der im österreichischen Zell geborene Feuerstein war 20 Jahre lang Chef des Satire-Magazins "MAD" und bekam 1973 mit "Wild am Sonntag" seine erste eigene TV-Sendung im Ersten.

1990 folgte die Ratesendung "Psssst..." mit Harald Schmidt. Das ungleiche Duo wurde wenig später zum Kult: In der Comedy-Sendung "Schmidteinander" (WDR, Das Erste) gab Feuerstein den Prügelknaben für den Moderator - das Konzept für die Show stammte übrigens von dem kleinen, stets scharfsinnig auftretenden Feuerstein.

WDR-Intendant Tom Buhrow würdigte Feuerstein am Mittwoch für "seinen klugen Humor, seine herrliche Albernheit, den intelligent durchdachten Anarchismus und viele, viele höchst unterhaltsame Fernseh- und Hörfunkstunden".

