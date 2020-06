Rassismus-Talk bei "Anne Will": Norbert Röttgen rechnet mit Donald Trump ab

Norbert Röttgen schimpfte bei Anne Will über Donald Trump und nannte ihn einen Spalter. Cem Özdemir regte am Ende zum Nachdenken an.

Immer wieder kommen Menschen in den USA durch Polizeigewalt ums Leben. Überproportional häufig ist das Opfer ein Schwarzer. Die Fälle in diesem Video haben die Welt bewegt.

Berlin. Norbert Röttgen gilt als besonnener Außenpolitiker, als überzeugter Transatlantiker, doch am Sonntagabend bei Anne Will machte auch er seinem Unmut Luft. Seit über einer Woche schon gehen in den USA Tausende auf die Straße, um gegen Polizeigewalt, Rassismus und Ungleichheit zu demonstrieren.

Auslöser der Proteste ist der brutale Tod des Afroamerikaners George Floyd, der bei einem Polizeieinsatz ums Leben kam. Und was macht Präsident Trump? „Er spaltet und eskaliert weiter“, schimpfte Röttgen. Der CDU-Politiker, der gerne den Vorsitz seiner Partei übernehmen möchte, ging mit der US-Führung hart ins Gericht. „Er schlägt um sich, er ist nervös, er steht unter Druck“, sagte Röttgen über Trump.

Der Präsident habe nur ein Ziel: bei der Wahl im November von einer knappen Mehrheit gewählt zu werden. Es scheint, dass Trump dafür jedes Mittel recht ist.

Erst das Coronavirus, jetzt die Proteste in den USA: ein explosives Gemisch

Erst traf die Coronavirus-Pandemie die USA mit voller Wucht, die Todeszahlen schnellten in die Höhe, die Arbeitslosigkeit erreichte Rekordstände. Und jetzt die Anti-Rassismus-Proteste. Ein explosives Gemisch. Und der Präsident gießt weiter Öl ins Feuer: Er beschimpft Demonstranten, poltert gegen den politischen Gegner – und droht sogar mit dem Militär.

„Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus – wie viel Verantwortung trägt Präsident Trump für die Eskalation?“, fragte Anne Will fast schon pflichtschuldig. Ihre Runde jedenfalls war sich schnell einig: Der Präsident sucht nicht nur die Eskalation, nein: er braucht sie, um seine Wähler zu mobilisieren. „Es ist ein zynisches Kalkül“, sagte der Grünen-Politiker Cem Özdemir.

Die Gäste bei „Anne Will“:

Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag (CDU)

Cem Özdemir (Grüne)

Alice Hasters, Buchautorin und Podcasterin

Samira El Ouassil, Kolumnistin und Autorin

Christoph von Marschall, Diplomatischer Korrespondent der „Tagesspiegel“-Chefredaktion

Stefan Simons, Korrespondent der Deutschen Welle

Foto: NDR/Wolfgang Borrs

Foto: NDR/Wolfgang Borrs

Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Probleme in den USA liegen tiefer. Der strukturelle Rassismus sei fest im Land verwurzelt, darauf machte vor allem die Buchautorin und Podcasterin Alice Hasters aufmerksam. Afroamerikaner litten häufiger unter Polizeigewalt, Ausgrenzung, schlechteren Lebenschancen.

Es sind erschreckende Bilder aus den USA, die derzeit um die Welt gehen: ausgebrannte Autowracks, Tränengas, zerstörte Gebäude. Das ganze Land ist in Aufruhr, seit der unbewaffnete Schwarze George Floyd von einem weißen Polizisten in Minneapolis minutenlang zu Boden gedrückt wurde und starb. Foto: Stephen Maturen / AFP

Der 46-jährige Afroamerikaner George Floyd starb am 25. Mai nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis. Der 44-jährige Polizist Derek Chauvin drückt Floyd minutenlang sein Knie in den Nacken und ignoriert dabei Bitten von Floyd, ihn atmen zu lassen. Die vier beteiligten Beamten wurden mittlerweile entlassen. Polizist Chauvin wurde wegen Mordes angeklagt. Foto: DARNELLA FRAZIER / AFP

Nach dem Tod von George Floyd legten Menschen in Minneapolis Blumen nieder. In den darauffolgenden Tagen kam es zu immer größeren Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Foto: KEREM YUCEL / AFP

Am 26. Mai protestierten Demonstranten auf der Hiawatha Avenue in Minneapolis. Die Proteste eskalierten zunehmend. Foto: Stephen Maturen / AFP

Am 27. Mai versammelten sich Demonstranten zu einer zweiten Nacht der Proteste in der US-Stadt Minneapolis. Am Abend bildet die Polizei eine menschliche Barrikade um den Dritten Bezirk. Dort hatten die Beamten gearbeitet, die beschuldigt werden, George Floyd getötet zu haben. Foto: KEREM YUCEL / AFP



Die Proteste in Minneapolis schlugen in Gewalt um. Autos und Mülltonnen brannten, Geschäfte wurden geplündert, Häuser beschädigt. Foto: Jose Luis Magana / AFP

Auch in anderen US-Städten wie hier in Los Angeles protestierten Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Foto: AGUSTIN PAULLIER / AFP

In Las Vegas gingen die Menschen in den vergangenen Tagen auch auf die Straße. Truppen der Nationalgarde patrouillierten nach mehreren Nächten voller Proteste, in denen es auch zu Brandstiftung und Plünderungen kam. In Las Vegas schwebte ein Beamter in Lebensgefahr, nachdem ein Angreifer ihm in den Kopf geschossen hatte. Foto: BRIDGET BENNETT / AFP

Wasser und Milch half Demonstranten, die während eines Protestes am 1. Juni in der Innenstadt von Washington DC, Pfefferspray in die Augen bekommen hatten. Foto: Drew Angerer / AFP

Auch Anfang Juni gingen die Proteste weiter – während es mancherorts zu weiteren Ausschreitungen kam, blieben viele Demonstrationen friedlich. So auch direkt vor dem Amtssitz des US-Präsidenten Donald Trump. Doch dies hinderte Trump nicht daran, bei einem öffentlichen Auftritt Tränengas gegen die Demonstranten einsetzen zu lassen. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP



Auf dem Weg zu einem Fototermin setzten vor ihm gehende Sicherheitskräfte Tränengas gegen friedlich Demonstrierende ein – um ihm dem Weg zum Fototermin freizuräumen. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Danach ließ sich Trump medienwirksam – mit einer Bibel in der Hand – vor einer von Protestierenden mit Graffiti beschmierten Kapelle ablichten. Foto: Patrick Semansky / dpa

Auch außerhalb der USA wurde mittlerweile protestiert. Vor der US-Botschaft in Paris zeigen Demonstranten Plakate mit der Aufschrift „Wir sind alle George Floyd“. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Undauch junge Mitglieder der griechischen Kommunistischen Partei protestierten in Athen vor der US-Botschaft nach dem Tod von George Floyd. Foto: ARIS MESSINIS / AFP



Alice Hasters bei „Will“: Düstere Aussichten für Schwarze bei Trumps Wiederwahl

Die Black-Lives-Matter-Bewegung, die derzeit die Demonstrationen prägt, ist bereits 2013 entstanden – unter dem Präsidenten Barack Obama.

Was aber neu ist, ist die „Massenwut“, wie der US-Korrespondent der Deutschen Welle, Stefan Simons, es ausdrückte. Eine solche Wut habe er in den vergangenen Jahren nicht mehr gesehen. Trump habe die Presse zum „Feind des Volkes“ erklärt – und offenbar verfängt sich die Rhetorik bei Teilen der Polizei.

Allein in der vergangenen Woche, so Simons, habe es 279 Behinderungen in der Arbeit von Journalisten gegeben – ein Rekordwert. „Tagesspiegel“-Autor Christoph von Marschall glaubt, dass Trump weiterhin polarisieren werde, um rechte Wähler für die Wahl zu mobilisieren und den Demokraten Joe Biden zu schlagen. „Wenn Trump nochmal gewählt wird, ist das ein Signal, dass das Leben der Schwarzen wirklich nichts zählt“, sagte Alice Hasters.

Alice Hasters widerspricht heftig Norbert Röttgen

Die Runde bei Anne Will diskutierte das emotional aufgeladene Thema sachlich, informativ, ohne antiamerikanische Reflexe – und vor allem aus dem Blickwinkel persönlicher Betroffenheit. Das wurde am Ende der Sendung noch einmal eindrucksvoll deutlich, als Moderatorin Will den Blick nach Deutschland lenkte. Auf ein Land, das selbst mit Rassismus – siehe NSU-Morde, siehe den Anschlag in Hanau – zu kämpfen hat.

Alice Hasters und die Autorin Samira El Ouassil widersprachen heftig Norbert Röttgen, der keine strukturellen Probleme im deutschen Polizei- und Justizwesen erkennen konnte. „Verstrickungen der Sicherheitsbehörden in die rechte Szene wurden nur unbefriedigend aufgeklärt“, erinnerte Hasters. Sie kenne viele Menschen, die schon in eine sogenannte „verdachtsunabhängige Kontrolle“ geraten seien – allesamt mit nicht-weißer Hautfarbe.

Und El Ouassil stellte fest, dass Polizei und Bundeswehr, Organisationen mit Hierarchie und Disziplin, eine bestimmte Klientel anziehen würden.

„Anne Will“: Cem Özdemir mit starkem Schlusswort

Alice Hasters und Cem Özdemir im Gespräch.

Foto: NDR/Wolfgang Borrs

Röttgen konterte, dass es im Land aber den Willen gebe, diese Probleme anzugehen. Also alles gut? Das rief Cem Özdemir auf den Plan, der an die 90er Jahre erinnerte, als auch die Politik – vor allem im Osten – weggeschaut habe.

Bei den rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen habe der Polizeichef im Fernsehen erklärt, mit den Randalierern verhandeln zu wollen. „Worüber verhandelt man mit potenziellen Mördern?“, empörte sich Özdemir, die Wut war ihm jetzt anzumerken. „Man legt sie in Handschellen!“

Und weiter: „Wir haben den Konsens heute“, so der Grüne. „Aber der Konsens wurde mit Blut geschrieben. Es sind Leute gestorben, die nicht hätten sterben müssen“. Ein starkes Schlusswort. Eines, das erschaudern ließ – und das immer wieder in Erinnerung gerufen werden sollte. Auch dann, wenn der Blick in Richtung USA geht.

