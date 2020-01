Patrick Stewart hinterläßt Spuren in Hollywood

Los Angeles. Der britische "Star Trek"-Star Patrick Stewart (79) hat nun in Hollywood einen festen Platz. Im feuchten Zement vor dem TCL Chinese Theatre in der kalifornischen Filmmetropole wurde der Schauspieler am Montag mit Hand- und Schuhabdrücken und seinem Namen verewigt.

Auf Twitter posteten die Veranstalter Fotos von der Aktion und gratulierten dem 2009 von Queen Elizabeth II. zum Ritter ernannten Sir Patrick Stewart.

Der Anlass für die Abdruck-Feier auf dem Vorplatz des historischen Kinos ist die baldige Rückkehr von Stewart in seiner ikonischen Rolle als "Star Trek"-Captain Jean-Luc Picard in der neuen US-Serie "Star Trek: Picard", die in diesem Monat Premiere feiert. Eine zweite Staffel ist bereits in der Mache.

Der Shakespeare-Darsteller Stewart hatte in der Hit-Serie "Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert" (1987-1994) und in mehreren Kinoverfilmungen mitgespielt, zuletzt in "Star Trek: Nemesis" (2002). Er erreichte auch viele Fans als Professor X in den "X-Men"-Filmen.