Dschungelcamp 2020: Auch an Tag 4 wird nur gejammert - es nervt!

Dieser Dschungelcamp-Jahrgang kann vor allem eins: jammern!

Nach Danni Büchner versuchen sich auch Marco Cerullo und Sven Ottke in der Disziplin

Elena Miras hat derweil genug von der Danni-Büchner-Show

Gibt es schon bald den nächsten freiwilligen Abgang?

Es ist passiert: Danni Büchner, die Witwe von Malle-Jens, bekommt nach drei Tagen im RTL-Dschungelcamp Jammer-Konkurrenz. Wo zwickt’s denn?

Erstens im Herz von Trash-TV-Quotenkevin Marco Cerullo (der arg von Liebeskummer gebeutelt wird). Zweitens in Sven Ottkes welkendem Schwergewichtskörper. Und drittens in den Wut-Fingern der Zuschauer, die ihrem Unmut über die konsequente Unterhaltungsverweigerung der Kandidaten von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ auf ihren Social-Media-Kanälen freien Lauf lassen – und direkt mitmotzen (Langweilig! Kein männlicher Eye-Catcher dabei! Nörgelcamp!).

Blöd nur, dass es im Dschungel kein Glasfasernetz gibt. Für die elf Bewohner der selbst ernannten „Danni-Show“ heißt das: lethargisch weiterjammern bis zur Krone. Und für Zuschauer mit Durst auf Unterhaltung gegen das eigene Januartief, dass sie sich bald einen Plan B zurechtlegen sollten.

Dschungelcamp 2020: Elena Miras hat nach Prüfung genug von Danni Büchner

Bringt die Dschungelprüfung Sonnenschein? Nein. Ausgerechnet die beiden Tierfeindinnen Elena Miras („Ich hasse Tiere“) und Danni Büchner („Kannst du die Tiere bitte erschießen?“) müssen ihre Sterne nämlich durch Ertasten und Erraten von, richtig, Tieren erspielen.

Während Danni in blickdichte Boxen greift und deren Inhalt mit der Eloquenz einer Grundschülerin umschreibt („Lang, lang!!!“), thront Datingshow-Häschen Elena im Baywatch-Bikini über einer Grube und fällt immer dann hinein, wenn sich ihre Mitspielerin aufs Grimassenschneiden, statt aufs Fummeln konzentriert.

Am Ende gibt es fünf Sterne und Moderatoren-Lob für Elena, die beweist, wie grazil man aus einem Teich mit Fischabfällen kraxeln kann. Ihre Mundwinkel verraten währenddessen: Wenn sie noch einmal mit Danni zur Prüfung muss, wird es in der Geschichte von IBES die erste Tote geben.

Sven Ottke sorgt mit Namensfindungsschwierigkeiten für Schmunzeln

Danni, wer? Für den Schmunzler des Tages sorgt Ex-Profiboxer Sven bei der Nachtwache mit Synapsen-Marco. Ausgerechnet Ottke, der sich mit Inbrunst um schwächelnde Mitcamper kümmert (wir erinnern uns an einen liebevoll zugedeckten Ministermännerkörper), hat nämlich keine Ahnung, wer all die Menschlein sind, mit denen er sich seit Freitag ein paar Quadratmeter Mischwaldboden teilt.

Seine Namensschwäche offenbart sich bei der Fahndung nach einem Camp-Schnarcher: Ist es „Helmut“, „Michael“ oder „Anna Lena“, rätselt Sven „The Brain“ Ottke – oder „die, die von ihrem Ehemann verlassen wurde?“. Nein, es ist „der, der mit Prince Damien Nachtwache gemacht hat“: Ex-GZSZ-Darsteller Raúl Richter.

Zur Entschädigung liefert der 52-jährige Ex-Boxweltmeister noch in derselben Nacht eine Erklärung: „Irgendwann musst du dich der Realität stellen, dass der Körper nicht mehr alles so hergibt, wie du möchtest.“ Bäume ausreißen ist nicht mehr – „nur noch Bonsaibäume“. Von der Zuschauertribüne aus möchte man ihm zurufen: „Kämpf, Sveni, kämpf!“

Tag 4 im Dschungelprüfung – und Danni und Elena müssen zum zweiten Mal zur Dschungelprüfung. Auf sie wartet dieses Mal der „Heiße Stuhl" – und offenbar hat Elena böse Vorahnungen. (Weitere Infos, Bilder und Videos zum Dschungelcamp finden Sie bei TVNOW auf tvnow.de) Foto: TVNOW / Stefan Menne

Die Aufgabe: Danni muss in den Boxen ertasten, was sich darin befindet, und es Elena so gut beschreiben, dass der richtige Begriff binnen 30 Sekunden genannt wird. Gelingt das nicht, fällt Elena in ein Becken voller Fischabfälle und Innereien. Foto: TVNOW / Stefan Menne

Elena bejubelt einen guten Start in die Prüfung: Krabben, Schlange und Frösche kann sie erraten – drei Sterne. Foto: TVNOW / Stefan Menne

Ein Jubelschrei von Elena. Ob der weitere gewonnene Stern oder die Freude, nicht in den Ekelfisch zu fallen, der Grund ist, bleibt offen. Wahrscheinlich beides. Foto: TVNOW / Stefan Menne

Symbolbild: So denkt Elena Miras über einen Mix aus Fischabfällen und Innereien. Foto: TVNOW / Stefan Menne



Danni greift nur sehr zögerlich in die Boxen…. Foto: TVNOW / Stefan Menne

…, da ist es nur eine Frage der Zeit, bis Elena doch den Weg in den Stinkebottich antreten muss. Foto: TVNOW / Stefan Menne

Sehr, sehr schreckhaft: Danni Büchner. Foto: TVNOW / Stefan Menne

Elena bekommt für ihre Leistung von den Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich ein Lob. Danni geht diesbezüglich leer aus. Foto: TVNOW / Stefan Menne

Einmal mehr muss sich Sven Ottke die Miesepeterei von Danni anhören. Klo, Dusche, Essen – über alle wird gemeckert. Sven ist das offenbar zu viel: „Uns geht es hier doch gut. Wenn man so denkt wie du, da kann man sich doch erschießen.“ Foto: TVNOW / Stefan Menne



Claudia Norberg und Marco Cerullo müssen zur Schatzsuche antreten. Die Truhe ist schnell geholt, den Schlüssel aber müssen sich die beiden in einem besonderen Outfit verdienen. Foto: TVNOW / Stefan Menne

Und so sieht sie dann aus, die Schatzsuche „Vier Fäuste". Das Känguru-Pärchen muss mit Boxhandschuhen Murmeln in eine kleine Öffnung befördern. Sind genug Murmeln drinnen angekommen, kommt der Schlüssel für die Truhe näher. Foto: TVNOW / Stefan Menne

Jubel bei Claudia, bei Marco braucht die Nachricht, dass sie die Schatzsuche erfolgreich abgeschlossen haben, offenbar noch ein wenig, um tatsächlich anzukommen. Foto: TVNOW / Stefan Menne

Ausnahmsweise mal gute Stimmung im Camp: Die Kandidaten beantworten auch noch die Frage, die zwischen ihnen und dem Schatz steht, und gucken gespannt, was Claudia und Marco in der gewonnen Truhe mitgebracht haben. Foto: TVNOW / Stefan Menne

Der überschaubare „Schatz“ besteht aus: drei Beuteln Pfefferminztee. Toni Trips ist mäßig begeistert. Foto: TVNOW / Stefan Menne



Ernüchterung macht sich breit bei Toni Trips, Markus Reinecke, Claudia Norberg, Raúl Richter, Anastasiya Avilova, Danni Büchner und Sonja Kirchberger (von links). Foto: TVNOW / Stefan Menne

Elena Miras hatte sich offenbar (viel) mehr erhofft: „Ist das euer Ernst? Drei Teebeutel? Was ist das denn?" Foto: TVNOW / Stefan Menne

Elena lässt ihre genervte Stimmung an der Kochstelle an Anastasiya Avilova aus. Foto: TVNOW / Stefan Menne

Ebenfalls genervt: Claudia Norberg, die nicht in den Schlaf findet. Foto: TVNOW / Stefan Menne

Marco Cerullo und Raúl Richter plaudern am Weiher. Marco sorgt sich um die Beziehung zu seiner Freundin Christina Grass. Foto: TVNOW / Stefan Menne



Dschungelcamp 2020: Gibt Marco Cerullo als nächster auf?

Auch Marco Cerullo kämpft – mit Knoten im Kopf („Wann ist die Nachtwache eigentlich rum? Sobald es hell ist, ist die Nacht doch rum, oder nicht?“), Liebeskummer („Ich vermiss sie so!“) und der Suche nach Tiefsinn („Alle machen auf gute Laune, aber in Wirklichkeit ist es hier nicht so cool“).

Im Herzschmerz-Talk mit Raúl Richter rückt er dann endlich mit dem wahren Grund seines Breakdowns raus: Er hat seiner Freundin (vor wenigen Monaten im „Bachelor“-Recycling-Format „Bachelor in Paradise“ ergattert) sein Handy anvertraut – und fürchtet sich vor einer Spionage-Attacke, sprich: der eigenen Vergangenheit. Was soll man sagen? Vielleicht wäre ein Dschungel-Rückzug in dem Fall mehr als gerechtfertigt.

Und täglich grüßt die Dschungelprüfung – wer muss ran?

Die große Danni-Büchner-Show geht weiter: Der Zuschauer will sie noch immer leiden sehen und schickt sie zum vierten Mal in Folge in die Dschungelprüfung. Achtung, Spoiler: Es könnte um Tiere gehen.

