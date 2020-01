Golden Globes für "Succession", "Fleabag" und "Chernobyl"

Los Angeles. Bei den Golden Globes in Los Angeles hat es in den Fernsehkategorien ungewöhnlich viele Preisträger gegeben, die nicht aus den USA stammen.

Zwei Preise gingen am Sonntagabend in Los Angeles an das opulente Familiendrama "Succession" über einen alternden TV-Mogul. Die Reihe gewann in der Königskategorie als beste Dramaserie und der in Schottland geborene Brite Brian Cox wurde zum besten Hauptdarsteller einer Dramaserie erkoren. Beste Schauspielerin in einem Drama wurde die Britin Olivia Colman als Queen Elizabeth II. in "The Crown".

In den Comedy-Kategorien wurde das britische "Fleabag" als beste Serie ausgezeichnet. Deren Autorin Phoebe Waller-Bridge spielt darin ein einsame Großstädterin. Die Londonerin gewann auch den Preis als beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie.