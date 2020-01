Sonja Kirchberger: Darum ist das Dschungelcamp gut für mich

RTL schickt wieder C- und D-Promis in den Dschungel. Ab 10. Januar müssen sie sich den Ekel-Prüfungen stellen. Wen kennen Sie?

Berlin. Der Film ist Sonja Kirchbergers größter Erfolg, doch die Kritiken sind vernichtend: „Als Körper ist Miss Kirchberger ein voller Erfolg, als Schauspielerin eine Katastrophe”, schreibt die „Zeit“ 1988. „Die kühlen, verruchten Schlafzimmersätze”, die der Regisseur Robert Van Ackeren ihr in den Mund gelegt habe, „leiert sie wie eine tibetanische Liebesmühle herunter, die Lüsternheit, die sie vor der Kamera auflegt, ist so erregend wie eine Pickelcreme.”

Dennoch: Der Erotikfilm „Die Venusfalle” macht Sonja Kirchberger mit 24 Jahren berühmt. Dort spielt sie die schöne (aber auch gefährliche) Verführerin Coco. Der Film wird zu einem Plädoyer für den polyamoren Lebensstil und er prägt die Karriere der Schauspielerin über Jahrzehnte.

„Die Assoziation mit der Venusfalle ist wie guter Wein“, sagt Kirchberger vor Beginn des RTL-Dschungelcamps, in das sie am 10. Januar ziehen wird. „Am Anfang nervt es dich, dann versucht du, es los zu werden. Und jetzt möchte ich ohne die Frau gar nicht mehr weiterlaufen.”

Sonja Kirchberger – Regisseur entdeckt sie in einem Möbelkatalog

Ursprünglich ist Kirchberger Tänzerin, zehn Jahre dauert ihre Ausbildung, vier Jahre tanzt sie an der Wiener Staatsoper. Sie besucht eine Klosterschule, macht später eine handwerkliche Ausbildung und arbeitet – ganz solide – als Zahntechnikerin, nebenbei modelt sie. Schauspielerin wird sie eher zufällig. Der Regisseur Robert van Ackeren entdeckt Kirchberger nach eigenen Angaben als Model in einem Möbelkatalog.

In den 1990er Jahren wird die gebürtige Wienerin eine der bekanntesten Darstellerinnen und ein Superstar des deutschsprachigen Films. 1996 spielt sie in Dieter Wedels TV-Mehrteiler „Der König von St. Pauli“. Vor zwei Jahren äußert sich Kirchberger in der „Bild“-Zeitung auch zu den Vergewaltigungsvorwürfen gegen Wedel. Kirchberger: „Es gab sehr viele Gerüchte über Affären, aber ich habe nie etwas über sexuelle Übergriffe gehört oder derartiges gesehen. Ich weiß allerdings nicht, was hinter verschlossenen Türen passiert ist.“

Auch in Wedels Film bleibt sie ihrem Image treu und spielt eine Stripperin. Ebenso in ihren Theater-Rollen: Dreimal verkörpert sie im Berliner Dom die Buhlschaft in Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“.

Kirchberger wandelt zwischen Ernsthaftigkeit und „Playboy“

Im Januar 1998 sagt sie der „Bunte“: „Ich möchte Frauenfiguren spielen, die unheimliche Reibungsflächen haben. Sie können schön, aber auch hässlich, stark, aber auch schwach sein, meinetwegen auch nackt, wenn es zur Dramaturgie gehört.” Dreimal ziert Kirchberger das Cover des deutschen „Playboy“. Nach ihren Nackt-Shootings 1988 und 1995 macht sie sich 2014 mit 49 Jahren erneut für das Magazin nackig.

Aber Kirchberger spielt auch ernsthafte Rollen. Mit der Hauptrolle in Theodor Fontanes „Effi Briest” ist sie 1998 in Deutschland und Österreich auf Tournee. In den vergangenen Jahren ist die Österreicherin hin und wieder noch in (kleineren) Rollen in Serien und Filmen wie „SOKO“, „Kommissarin Lucas“, „Kreuzfahrt ins Glück“ oder „Klinik unter Palmen” zu sehen.

Kirchberger litt lange unter Depressionen

Kirchberger hat zwei erwachsene Kinder. Ihre Tochter Janina (34) bekommt die Schauspielerin mit 21 Jahren. Von dem Vater trennt sie sich kurz nach der Geburt. Sohn Lee-Oscar (21) kommt später zur Welt. Auch von seinem Vater trennt sich Kirchberger.

In einem Interview mit der „Gala sagt“ sie zu ihrer Familie: „Ich hatte in der Vergangenheit lange Zeit mit Depressionen zu kämpfen, mein Sohn Lee-Oscar, der heute 18 ist, wurde viel zu früh geboren, im sechsten Monat, es ging ums blanke Überleben. Diese Zeit hat mich sehr geschwächt, ich brauchte irgendwann professionelle Hilfe, und später habe ich mich entschlossen, alles über das Thema lernen zu wollen.”

Mittlerweile lebt die Schauspielerin mit ihrem 14 Jahre jüngeren Freund, dem Argentinier Constanzo Daniel Errandonea Colmegna, auf Mallorca. Sie produziert aus den 300 Olivenbäumen auf ihrem Bauernhof ihr eigenes Öl und besitzt das Restaurant „Petit Ca’n Punta Port“ in Palma.

Das sagt Kirchbergers Familie zur Dschungelcamp-Teilnahme

Im Interview mit RTL erzählt Kirchberger, dass ihre Familie ihr davon abgeraten hat, ins RTL-Dschungelcamp zu ziehen. „Die finden das Format gut. Aber in ihren Augen bin ich das zu hundert Prozent nicht”, so die 55-Jährige. Freund Constanzo Daniel ist von Kirchberges Teilnahme an der Trash-Sendung ebenfalls nicht begeistert. „Mein Liebster ist auch jetzt noch fest davon überzeugt, dass ich kurzfristig einen Rückzieher mache und alles absage“, verriet die 55-Jährige der „Bunte“.

Dort bezeichnet Kirchberger sich selbst auch als „wahnsinnig ehrgeizig”. Allerdings sei sie ein „sehr introvertierter Mensch” – der sich aber anscheinend dennoch wieder mehr in die Öffentlichkeit drängen möchte. „Dieses Reality-Format ist für Schauspieler wahnsinnig gut geeignet. Wir wollen gesehen werden”, sagt Kirchberger über das Dschungelcamp.

Kirchberger: Die Dschungelprüfungen sind nicht das Problem

Etwas RTL-Show-Erfahrung konnte Sonja Kirchberger bereits sammeln. 2016 nimmt sie an der Tanzshow „Let’s Dance“ teil. Doch sie hat Pech: Ihr Tanzpartner muss die Show nach einem Hexenschuss verlassen. Mit ihrem neuen Partner stimmt die Chemie nicht. Sie belegt den 11. Platz – von insgesamt 13 Kandidaten.

Nun ist Kirchberger also eine von zwölf Teilnehmern in der 14. Dschungelcamp-Staffel. Ob sie sich dort mit den Prüfungen, den Krabbeltierchen und vor allem mit den restlichen Kandidaten anfreunden kann?

„Die Menschen reden immer von den Dschungelprüfungen. Die eigentliche Herausforderung sind die Anderen, die man nicht kennt. Auf was man sich da einlässt, auf so engem Raum, finde ich die absolut schwierigste Dschungelprüfung überhaupt.”

