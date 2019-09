Petra Schmidt-Schaller spielt eine Frau mit Doppelleben

Berlin. Petra Schmidt-Schaller spielt in "Wendezeit" eine Frau mit Doppelleben als Ehegattin, Mutter und Spionin. Gleichzeitig ist sie auch noch Doppelagentin, die für die Stasi ebenso arbeitet wie für die CIA.

"Zur genaueren Vorbereitung habe ich auch das Buch "Kundschafter des Friedens" von der Ex-Doppelagentin Gabriele Gast gelesen, das ungeheuer spannend ist und mir sehr geholfen hat", sagte sie der dpa. "Selbst Lügen und das Verstricktwerden in ein Lügensystem führen irgendwann dazu, dass man einfach alles glaubt."

In dem Film, den das Erste am Mittwoch (2.10., 20.15 Uhr) zeigt, ändert sich das Leben der Spionin nach dem Mauerfall radikal: "Meine Figur lebte ziemlich gut und angenehm in ihrem "Sozialismus" in einer Zehlendorfer Villa. Dann kam die Wende dazwischen. Aber am Ende stellt sich heraus, dass allein die Familie und vor allem die Kinder das einzige sind, was bleibt und was letztlich zählt", sagte die 38-jährige Schauspielerin.

Die Grundthemen Vertrauen und Verrat spielten im Film eine große Rolle, sagte Schmidt-Schaller. Es gehe in diesem ganzen Wahnsinn vor allem um Vertrauen, insbesondere um nicht vorhandenes. "Saskia ist eine Informationsträgerin, allerdings war Mord in der Wirklichkeit nicht vorgesehen. Sie wird von ihrem Vater regelrecht abgerichtet für ihre künftige Funktion. Wir wollten bei all dem aber nicht erzählen, welches System besser ist, sondern auf welche Werte es ankommt."

Petra Schmidt-Schaller spielt überwiegend ernste Rollen und war auch schon als "Tatort"-Kommissarin zu sehen (mit Wotan Wilke Möhring). Derzeit dreht sie eine mehrteilige Mini-Serie für Das Erste mit dem Arbeitstitel "Die Toten von Marnow" (Regie: Andreas Herzog).