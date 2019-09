"Tierärztin Dr. Mertens" legt weiter zu

Die neue Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens" im Ersten hat noch einmal zugelegt, genau wie die Krankenhausserie "In aller Freundschaft". Und auch "Die Höhle der Löwen" ist auf Erfolgskurs.

Berlin. Mit gleich zwei Serien hintereinander lag das Erste am Dienstag genau richtig: Die dritte Folge der neuen Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens" hatte ab 20.15 Uhr im Schnitt 4,46 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 14,7 Prozent - das waren noch einmal mehr als in der Woche zuvor. Die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" ab 21 Uhr schaffte sogar 5,06 Millionen (17,0 Prozent) und legte damit ebenfalls weiter zu. Damit lag das Erste beim Publikumsinteresse deutlich vorn. Die "Tagesschau" um 20 Uhr erreichte allein im Ersten 4,42 Millionen Zuschauer (15,5 Prozent).

Im ZDF verfolgten ab 20.15 Uhr 3,19 Millionen (10,5 Prozent) die Dokumentation "Aldi oder Lidl?" mit Nelson Müller, der die Discounter in einem Langzeittest unter die Lupe genommen hatte. Ebenfalls gute Zahlen gab es für die Gründershow "Die Höhle der Löwen" auf Vox mit 2,92 Millionen Zuschauern (10,6 Prozent).

Die Actionserie "MacGyver" bei Sat.1 sahen im Schnitt 1,62 Millionen (5,3 Prozent), eine Wiederholung des Krimis "Unter anderen Umständen: Der Mörder unter uns" auf ZDFneo 1,30 Millionen (4,3 Prozent), die fast dreistündige Doku-Folge "Zahltag! Ein Koffer voller Chancen" mit Ilka Bessin auf RTL ebenfalls 1,30 Millionen (4,8 Prozent), die Dokureihe "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" auf RTL 1,26 Millionen (4,3 Prozent) und die ProSieben-Show "Renn zur Million... wenn du kannst!" durchschnittlich 1,01 Millionen (3,7 Prozent).