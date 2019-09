Joko und Klaas kämpfen wieder gegen ProSieben

Das Format kommt an: Die erste Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" erzielte im Frühjahr einen "sehr guten" Marktanteil von 15,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Unterföhring. Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (35) treten im Oktober wieder gegen ihren Arbeitgeber an. In der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" müssen sie gemeinsam spielen und einen Rivalen besiegen, den der Fernsehsender bestimmt.

Gewinnen die zwei, erhalten sie am folgenden Tag die Sendezeit von 20.15 bis 20.30 Uhr auf ProSieben und können dem Sender zufolge machen, was sie wollen. Verlieren sie, müssen Joko und Klaas eine Aufgabe für ProSieben erfüllen. Die neuen Folgen sind ab 8. Oktober immer dienstags um 20.15 Uhr bei ProSieben und auf der Plattform Joyn zu sehen, wie der Sender am Donnerstag mitteilte.

Bislang steht es zwei zu zwei. In der Gewinner-Sendung "Joko & Klaas LIVE" verschenkten die beiden unter anderem bei einem Gewinnspiel viermal 10 000 Euro an schnelle Fernsehzuschauer. Nach dem anderen Sieg hatte das Duo - für manche überraschend - die 15-minütige Sendezeit statt für Klamauk für politische Themen wie Seenotrettung für Flüchtlinge im Mittelmeer, Rechtsextremismus und Obdachlosigkeit genutzt. Als sie verloren, hatte ProSieben die beiden mal das Lifestyle-Magazin "taff" moderieren lassen, mal mussten sie von 5.35 bis 23.15 Uhr 36 Sendungen einzeln anmoderieren.