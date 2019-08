ZDF-Film hat die meisten Zuschauer

Kurt Lehmann (Michael Gwisdek, 3.v.l.) ist dem Tod von der Schippe gesprungen und tut jetzt Dinge, die seine Frau Renate (Michaela May, 2.v.l.) und den Rest der Familie verblüffen.

Das Familiendrama "So einfach stirbt man nicht" mit Michael Gwisdek in der Hauptrolle lockte die meisten Fernsehzuschauer an die Bildschirme. Auch der "Lissabon-Krimi" lief recht gut.