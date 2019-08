Krimiserie "Wilsberg" dominiert den Samstagabend

Berlin. Mit der Krimiserie "Wilsberg" hat das ZDF am Samstag den Quotenhit zur Hauptsendezeit eingefahren. Die Folge "Die fünfte Gewalt" sahen ab 20.15 Uhr 4,31 Millionen - ein Marktanteil von 17,4 Prozent.

Die sommerliche Best-Of-Sendung der Unterhaltungsshow "Verstehen Sie Spaß?" im Ersten hatte 3,44 Millionen Zuschauer (14,6 Prozent). Moderator Guido Cantz präsentierte die 20 lustigsten Filmstreiche des vergangenen Jahres von der Ferieninsel Mallorca aus.

Zu sehen waren unter anderem Sänger Mark Forster, Fernsehkoch Tim Mälzer, Komiker Otto Waalkes, Sängerin Beatrice Egli, ZDF-"Bergdoktor" Hans Sigl sowie das Magier-Duo Ehrlich Brothers. Cantz (47) hatte kürzlich mitgeteilt, weitere zwei Jahre Moderator von "Verstehen Sie Spaß?" zu bleiben. "Ich bin darüber sehr glücklich, weil mir die Doppelrolle als Moderator einer Samstagabendshow und Lockvogel mit der versteckten Kamera großen Spaß macht."

Gut lief es am Samstagabend auch für ProSieben mit dem Drama "Begabt - Die Gleichung eines Lebens". Die Geschichte eines kleinen Mathegenies zog als Free-TV-Premiere 1,84 Millionen Zuschauer an (7,4 Prozent). "Die größten DSDS-Momente aller Zeiten" bei RTL interessierten hingegen nur 1,58 Millionen (6,4 Prozent). Bei Sat.1 lockte die Trickfilmkomödie "The Boss Baby" 1,09 Millionen Zuschauer (4,4 Prozent).

Auf den hinteren Plätzen landeten RTL II mit dem Science-Fiction-Film "Serenity - Flucht in neue Welten" (650.000 Zuschauer/2,6 Prozent), Vox mit dem Superheldenfilm "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" (620.000 Zuschauer/2,6 Prozent) und ZDFneo mit der Komödie "Evan Allmächtig" (440.000 Zuschauer/1,8 Prozent).